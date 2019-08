Steven Berghuis: ‘Ik dacht niet: daar wil ik Feyenoord voor verlaten’

Feyenoord maakte zondagmiddag kort voor de aftrap van het duel met Sparta Rotterdam wereldkundig dat Steven Berghuis zijn contract heeft verlengd tot medio 2022. De 27-jarige vleugelaanvaller stond in de nadrukkelijke belangstelling van PSV, maar heeft er naar eigen zeggen nooit over nagedacht om Feyenoord in te ruilen voor de concurrent uit Eindhoven.

“Dat is eigenlijk nooit een optie geweest”, verklaart Berghuis, die trefzeker was tegen Sparta Rotterdam, tegenover FOX Sports. “Er is wel interesse geweest, maar er is niet iets voorbij gekomen waarvan ik dacht: daar wil ik de club voor verlaten. Daarom heb ik ook deze keuze gemaakt. Ik zie namelijk veel perspectief. Ik zie veel jonge jongens. We hebben wat tijd nodig. Er is een nieuwe trainer, maar ik geloof er wel in.”

Berghuis vierde de contractverlenging bij Feyenoord met een doelpunt, maar is desondanks niet tevreden over het 2-2 gelijkspel tegen Sparta. “Bij vlagen hebben we goed gespeeld. In ieder geval hebben we dingen laten zien die we ook graag terug willen zien. We maken er alleen te weinig en zijn ook kwetsbaar, dus er is nog genoeg werk aan de winkel. We creëerden veel kansen. Als je de eerste twee maakt, help je jezelf ook en groeit vanzelf het vertrouwen.”

De oude verbintenis van Berghuis in De Kuip liep tot medio 2021. De buitenspeler sprak in de afgelopen periode meer dan eens met PSV, maar deze onderhandelingen hebben dus niet tot een vertrek bij Feyenoord geleid. Berghuis kwam in 2016 op huurbasis over van Watford, dat hem een jaar later definitief aan de Rotterdamse club verkocht. Afgelopen seizoen kwam de vleugelspits tot 12 doelpunten en 12 assists in competitieverband, waardoor trainer Jaap Stam hem als een zeer belangrijke selectiespeler ziet.