Frenkie de Jong debuteert tegen Arsenal als basiskracht in Camp Nou

Frenkie de Jong staat voor het eerst in het basiselftal van Barcelona. De zomeraankoop begint zondagavond om 20.00 uur aan de wedstrijd tegen Arsenal om de Trofeu Jan Gamper. Het is voor De Jong tevens zijn debuut in het Camp Nou. De van Ajax overgekomen middenvelder wordt bijgestaan door Riqui Puig en Ivan Rakitic op het middenveld.

De Jong speelde al twee oefenduels voor Barcelona: in Japan deed hij in de tweede helt mee tegen Chelsea (1-2 nederlaag) en Vissel Kobe (2-0 zege). Hij maakte een goede indruk op de pers in Spanje en ook trainer Ernesto Valverde lijkt tevreden, getuige de basisplek voor De Jong in het duel om de Trofeu Joan Gamper. Het is voor Barcelona traditiegetrouw de eerste thuiswedstrijd van het seizoen, die vernoemd is naar een van de oprichters van de club.

Barcelona gaat komende week nog naar de Verenigde Staten. Op donderdag én op zaterdag speelt de club een oefenwedstrijd tegen Napoli, respectievelijk in Miami (Florida) en in Ann Arbor (Michigan). De kampioen van LaLiga opent het nieuwe seizoen over twee weken met een uitwedstrijd tegen Athletic Club.

Opstelling Barcelona: Neto; Semedo, Pique, Umtiti, Alba; Rakitic, De Jong, Rakitic; Griezmann, Pérez, Dembele

Opstelling Arsenal: Leno; Maitland-Niles, Chambers, Sokratis, Monreal; Willock, Xhaka; Mkhitaryan, Ozil, Nelson; Aubameyang