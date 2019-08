Van Hanegem wijst Van Bommel terecht en schrikt van ‘trieste’ Viergever

Ajax en PSV morsten punten in het openingsweekeinde van het nieuwe seizoen, maar volgens Willem van Hanegem hoeven de kampioen en nummer twee van afgelopen seizoen zich vooralsnog geen zorgen te maken. “Er zijn twee ploegen in Nederland die het hoofd makkelijk boven water houden: Ajax en PSV. De rest is alleen maar armoe”, concludeert de trainer in ruste in gesprek met de NOS.

Van Hanegem is desondanks kritisch over PSV, dat zaterdag met 1-1 gelijkspeelde tegen promovendus FC Twente. Het gelijkspel kwam vier dagen na de uitschakeling in de voorronde van de Champions League tegen FC Basel. “Ik heb vorig jaar zitten kijken. Dan zie ik de eerste helft van het seizoen en denk ik: PSV heeft een goede kans om kampioen te worden. Na de winterstop spelen ze dan op een heel andere manier. Ook met minder plezier.”

Hirving Lozano werd tegen FC Twente op de bank geposteerd, iets wat Van Hanegem niet begrijpt. “Lozano is toch gewoon een goede speler? Dan is er iets wat niet klopt.” Volgens trainer Mark van Bommel had de reserverol van Lozano niets te maken met een eventuele transfer richting Napoli en speelde PSV een ‘goede wedstrijd’. Van Hanegem kan weinig met die lezing. “Je speelt gewoon droevig. PSV is afhankelijk van die jongens voorin. Als dat even stagneert, dan heb je niets.”

Van Hanegem snapt dus niet waarom Lozano op de bank begint, terwijl Nick Viergever wel aan de aftrap verschijnt bij PSV. “Dat is zo triest om te zien. Die weet helemaal niet waar hij aan begint als hij de bal heeft.” De ploeg van Van Bommel hoeft mede daardoor niet te verwachten dat de kampioensschaal in Eindhoven wordt uitgereikt. “Ajax heeft gewoon meer kwaliteit.”