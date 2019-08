Liverpool grijpt door falende Wijnaldum naast eerste prijs van het seizoen

Manchester City heeft zondagmiddag met de Community Shield de eerste prijs van het nieuwe seizoen veroverd. De regerend landskampioen en bekerwinnaar won op Wembley na het nemen van strafschoppen van Champions League-winnaar Liverpool: 4-5 na een 1-1 eindstand na negentig minuten. Georginio Wijnaldum groeide uit tot schlemiel van the Reds, want hij miste als enige vanaf elf meter. Virgil van Dijk was betrokken bij de gelijkmaker van Liverpool, maar staat desondanks met lege handen.

Sterling stond na een kwartier spelen aan het einde van een ijzersterke aanval van the Citizens, met daarin ook een belangrijke rol voor onder meer Kevin De Bruyne en Oleksandr Zinchenko. Laatstgenoemde kreeg als linksback de voorkeur boven Angeliño. Sterling verzuimde korte tijd later om de voorsprong van Manchester City te verdubbelen. Het elftal van manager Josep Guardiola kende niet alleen maar voorspoed, want de door Bayern München begeerde Leroy Sané viel al na dertien minuten geblesseerd uit. Gabriel Jesus nam zijn plaats in de voorhoede in.

Liverpool stichtte in de eerste helft gevaar via onder meer Mohamed Salah, die ook na rust dicht bij de gelijkmaker was. De behendige aanvaller raakte echter de paal, terwijl ook Divock Origi, die net als Salah trefzeker was in de Champions League-finale tegen Tottenham Hotspur, faalde in kansrijke positie. Van Dijk, net als Georginio Wijnaldum basisspeler bij the Reds, zag een kopbal via de onderkant van de lat het veld weer inkomen, waarna de bal net voor de lijn werd weggewerkt. Sterling schoot aan de andere kant ook op de paal, maar de vleugelspits deed dat in buitenspelpositie.

De gelijkmaker voor Liverpool kwam er tien minuten voor het einde alsnog. Van Dijk lette goed op bij een indraaiende vrije trap van Jordan Henderson en bediende vervolgens Joël Matip op maat. De collega van Van Dijk in het hart van de Liverpool-defensie liet doelman Claudio Bravo kansloos met een harde kopbal van dichtbij: 1-1. Salah had Liverpool tot driemaal toe de zege kunnen bezorgen in de slotminuten. De aanvaller schoot echter over en werd kort daarna gestuit door de goed uitkomende Bravo. Ver in blessuretijd leek Salah alsnog succesvol te zijn, maar de bal werd op acrobatische wijze van de lijn gehaald door de alerte Kyle Walker. Bravo hield in de slotseconden ook Xherdan Shaqiri van scoren af.

Strafschoppen kwamen eraan te pas om een winnaar aan te kunnen wijzen en Manchester City hield de zenuwen beter in bedwang op Wembley. De manschappen van Guardiola faalden geen enkele keer in de spannende strafschoppenserie. Wijnaldum zag zijn inzet worden gekeerd door Bravo, waardoor Liverpool naast de Community Shield grijpt. Gabriel Jesus bracht uiteindelijk de winnende strafschop voor Manchester City op zijn naam.