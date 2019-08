Kenneth Vermeer en Wouter Burger hard aangepakt na remise Feyenoord

Feyenoord maakte zondagmiddag een kwetsbare indruk in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De ploeg van Jaap Stam kreeg volgens John de Wolf, net als in enkele wedstrijden in de voorbereiding, 'te makkelijk tegengoals'. De verdediging was niet adequaat genoeg, de samenhang in het elftal liet te wensen over en ook Kenneth Vermeer gaat niet vrijuit in de analyse van de oud-voetballer bij FOX Sports.

Voorafgaand aan het eerste doelpunt van Sparta, vlak na de rust, kwam Vermeer zijn doel uit om Bryan Smeets op te jagen. Smeets vond echter Mohamed Rayhi, wiens schot van buiten het strafschopgebied binnenvloog. De bal leek houdbaar voor Vermeer, vindt ook De Wolf. "Hij kwam te ver uit zijn doel en dat kan gebeuren. Maar zo’n rollertje, buiten het strafschopgebied, moet hij hebben. Klaar. Daar is geen enkele discussie over."

"Eigenlijk moest een verdediger doen wat hij doet", doelt De Wolf op het uitkomen van Vermeer. "Daardoor stond hij op het verkeerde been, maar die bal mag er van daar niet in. Het is niet alleen de schuld van Vermeer, maar van de hele verdediging. Er gaat heel veel fout. Er moet veel adequater worden ingegrepen. Dat betekent ook dat je elkaar moet coachen en wat tegen elkaar moet zeggen."

Ook vlak voor de 1-2 had Feyenoord adequater moeten zijn, vindt de clubicoon. Sparta counterde rap na een aanvallende vrije trap van Feyenoord. De thuisploeg had weinig spelers achter de bal staan en dus was Sparta in een overtalsituatie, nadat Adil Auassar op het middenveld voorbij Wouter Burger raasde. "Daar moet Burger ten koste van alles een overtreding maken. Dan haal je de counter eruit en krijg je een gele kaart, maar dan heb je wel je werk gedaan. Het lag daarna helemaal open", aldus De Wolf.

"Ridgeciano Haps en Jeremiah St. Juste stonden achterin helemaal alleen", vervolgt de analist. Uiteindelijk haalde Lars Veldwijk de trekker over; De Wolf noemt hem 'in en rond de zestien wel een klasbak'. Veldwijk kon profiteren van het feit dat Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden nog niet terug waren na de vrije trap. "Het is wel logisch dat je centrale duo meegaat bij een vrije trap, maar iemand als Burger moet dan een overtreding maken. Dan kun je wel zeggen dat hij net komt kijken, maar dit is een goede les. Ten koste van alles moet die gozer neer. Jij moet die counter eruit halen."