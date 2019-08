Van der Heijden ‘bezig’ met vertrek: ‘Feyenoord laat me niet gaan’

Sven van Beek kampt met een voetblessure, waardoor Jan-Arie van der Heijden zondagmiddag een basisplaats kreeg toebedeeld in het thuisduel van Feyenoord met Sparta Rotterdam (2-2). De centrale verdediger is blij met de negentig minuten in de seizoensopening in De Kuip, maar dat verandert niets aan zijn wens om te vertrekken bij Feyenoord. Het contract van Van der Heijden loopt over een jaar af.

“Ik heb niet te horen gekregen dat ik een plek op de bank zou krijgen, maar baal wel van mijn huidige rol. Ik blijf desondanks een professional. Ik ben echter wel met een vertrek bezig”, benadrukt Van der Heijden tegenover FOX Sports. Gesprekken met belangstellende clubs staan nog niet op de agenda. “Er speelt momenteel niets, want Feyenoord laat me niet gaan. Als ik speel geef ik altijd honderd procent, want Feyenoord is een prachtige club en ik zal altijd alles geven voor deze club.”

Van der Heijden houdt een ‘zuur gevoel’ gevoel over aan het 2-2 gelijkspel op eigen veld. “Sparta heeft heel goed naar de mogelijkheden gespeeld, goed verdedigd en ze kwamen er een paar keer goed uit. Met het publiek erachter waren we graag op 1-0 gekomen, maar kwamen 0-1 achter en moesten toen komen. We kwamen ook goed terug, maar gaven het toch weer weg. Vandaar het zure gevoel.”

De 31-jarige verdediger, sinds 2015 verbonden aan de club, gaf een week geleden na de oefenwedstrijd tegen Southampton al te kennen dat hij serieus nadenkt over een vertrek bij Feyenoord. “De trainer (Jaap Stam, red.) kiest voor andere spelers. Dat is zijn goed recht. Ik heb het ook goed naar mijn zin hier. Ik vind dit een prachtige club, ik ga goed om met iedereen in de selectie en ik vind Rotterdam een fijne stad. Maar ik voel dat Feyenoord geen vertrouwen uitstraalt naar mij voor de toekomst”, liet Van der Heijden weten aan De Telegraaf.