Redder van Feyenoord: ‘Ik hoop tegen Dinamo Tblisi negentig minuten te spelen’

Feyenoord hield zondagmiddag slechts een punt over aan de thuiswedstrijd tegen promovendus Sparta Rotterdam: 2-2. Sam Larsson redde ver in blessuretijd nog een punt voor de ploeg van trainer Jaap Stam, maar de Zweedse vleugelaanvaller is na afloop uiteraard niet tevreden met de seizoensouverture van zijn elftal.

“De tegendoelpunten en het feit dat we niet gewonnen hebben”, reageert Larsson op de vraag van FOX Sports wat er misging bij Feyenoord tegen Sparta. “We kregen meer dan genoeg kansen om te winnen, dat moet echt een stuk beter. We houden dus slechts een punt over aan deze wedstrijd, maar het seizoen is nog lang. Donderdag tegen Dinamo Tblisi (in de voorronde van de Europa League, red.) moeten we effectiever zijn.”

Larsson zit ondanks de tegenvallende seizoensstart van Feyenoord in competitieverband niet gelijk in de put. De doelpuntenmaker, die na ruim een uur spelen Luis Sinisterra verving, denkt dat er voldoende kwaliteit aanwezig is in Rotterdam-Zuid. “We hebben voldoende vertrouwen in onszelf en het wordt normaal gesproken een goed seizoen voor ons.”

Voor Larsson is de treffer tegen Sparta wellicht het start van een betere periode. “Ik raakte geblesseerd tegen Southampton en had daarvoor al te kampen met een voetblessure”, kijkt de flankspeler terug op een moeizame voorbereiding. “Maar ik voel me goed en kijk uit naar het nieuwe seizoen. Ik hoop tegen Dinamo Tblisi negentig minuten te spelen, want het gevoel is goed.”