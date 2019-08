Dylan Vente wekt verbazing: ‘Ik vond het een heel raar gezicht’

Dylan Vente wekte zondagmiddag de verbazing van John de Wolf in de tweede helft van het duel tussen Feyenoord en Sparta Rotterdam (2-2). Nadat trainer Jaap Stam van Feyenoord ervoor koos om Luis Sinisterra uit de ploeg te halen en Sam Larsson binnen de lijnen te brengen, ging Vente naar de grond om aan te geven dat hij een blessure had. Zodoende werd Stam gedwongen om nog een wissel door te voeren: Luciano Narsingh kwam voor de spits in de ploeg.

De Wolf vindt dat Vente eerder aan de bel had moeten trekken. Wellicht had Stam dan andere keuzes gemaakt in zijn wisselbeleid. "Ik vond het vanaf de kant wel een heel raar gezicht bij de eerste wissel", aldus de analist van FOX Sports. "Sinisterra loopt uit het veld en Vente gaat zitten. Ligt het dan aan de communicatie van de spelers naar de bank toe? Ik vind het niet slim. Als je ziet dat je ploeg wilt wisselen, moet je een seintje naar de zijkant geven om te zeggen: ‘Wacht even, ik voel ook iets.'"

"Maar misschien heeft hij dat ook wel gedaan", voegt De Wolf daaraan toe. Ik zag het van boven. Het was raar: er wordt gewisseld en hij gaat zitten." Stam neemt zijn pupil echter niets kwalijk, vertelt hij na afloop. "Uiteindelijk gebeuren dat soort dingen. Als iemand last heeft, dan maakt hij zo'n beslissing. Dat kan gebeuren." Stam stelt verder dat hij teleurgesteld is over het resultaat, ondanks dat een doelpunt van Sam Larsson diep in de blessuretijd voor opluchting zorgde. Volgens de trainer had er veel meer in gezeten voor zijn ploeg.

"We hebben momenten gehad om het zelf te beslissen. Het gaat telkens mis voor de goal, dat we hem er niet inschieten", vat hij samen. "Achterin hadden we soms ook adequater moeten reageren, dat zag je ook bij het tweede doelpunt van Sparta. Ik was tevreden over het aantal mogelijkheden dat we hebben gecreëerd. Je weet ook dat Sparta compact speelt en dan moet je geduldig blijven om er door heen te komen. Dat hebben we bij vlagen goed gedaan." Stam was de gehele wedstrijd druk aan het coachen. "Soms heb je ook neiging om het zelf te doen ja, maar je leeft mee met de situatie", lacht hij.