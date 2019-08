Feyenoord loopt ondanks doelpunt in minuut 95 direct averij op

Feyenoord is met een gelijkspel begonnen aan het nieuwe seizoen. Het elftal van nieuwbakken trainer Jaap Stam had het zaterdagmiddag in de eigen Kuip lastig tegen stadsgenoot Sparta Rotterdam, maar stelde in de vijfde minuut van de blessuretijd toch nog een punt veilig: 2-2. Invaller Sam Larsson voorkwam dat Feyenoord het seizoen met een nederlaag begon.

De thuisspelende club, met Wouter Burger en Luis Sinisterra in de basis, had in de eerste helft veel moeite met het goed georganiseerde en degelijk spelende Sparta. Er kwamen echter wel kansen zo hier en daar voor Feyenoord, want Orkun Kökcü raakte de paal en Steven Berghuis zag een schot van afstand net naast het doel verdwijnen. De bezoekers lieten zich ook niet onbetuigd. Mohamed Rayhi zag een inzet gestopt worden door Kenneth Vermeer en Ragnar Ache liet een goede kopkans onbenut.

Sparta begon brutaal aan de tweede helft, wat in de 49ste minuut resulteerde in de openingstreffer van de promovendus. Rayhi troefde Eric Botteghin af en was vervolgens trefzeker met een schot van net buiten het strafschopgebied, al ging Vermeer niet helemaal vrijuit. Het elftal van trainer Henk Fraser rook bloed en zocht nadrukkelijk naar de tweede treffer. Abdou Harroui stond aan het einde van een vlot lopende aanval, maar zijn inzet vanaf de zijkant ging ruim over het doel.

Na ongeveer een uur spelen liet Feyenoord zich meer gelden. Ridgeciano Haps testte de vuisten van Sparta-doelman Tim Coremans. Berghuis miste vervolgens een opgelegde kans op de gelijkmaker. Zijn kopbal van dichtbij kwam op de paal terecht, tot opluchting van alles en iedereen bij Sparta. Er was meer tegenslag voor Feyenoord, want Dylan Vente verliet het veld met een knieblessure. Luciano Narsingh kwam binnen de lijnen en de vleugelaanvaller maakte hiermee zijn officiële debuut voor Feyenoord.

Halverwege de tweede helft kwam Feyenoord op gelijke hoogte. De mee opgekomen Haps gaf een panklare voorzet op de volledig vrijstaande Berghuis, die de bal vervolgens simpel binnen kon tikken. Ook Sparta moest noodgedwongen wisselen, want de geblesseerde Harroui werd afgelost door Deroy Duarte. De bezoekers kwamen korte tijd later wederom op voorsprong. Ache zette Veldwijk met een slimme steekbal alleen voor Vermeer, die snel uit zijn doel was maar de inzet van de spits desondanks tergend langzaam in het doel zag verdwijnen. Sparta leek daarna stand te houden, maar Larsson zorgde in de absolute slotfase toch nog voor iets van opluchting in De Kuip.