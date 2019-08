Tien man van Leverkusen buigen het hoofd voor Cillessen en consorten

Valencia heeft zondagmiddag nipt weten te winnen van het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz. De Spaanse club, waar Jasper Cillessen negentig minuten lang het doel verdedigde, kon tijdens het oefenduel profiteren van een rode kaart bij de Duitse club vroeg in de eerste helft van Aleksandar Dragovic. Valencia won met een man meer uiteindelijk met 1-2..

De wedstrijd tegen los Che was het laatste oefenduel voordat Leverkusen zijn eerste officiƫle wedstrijd van het seizoen gaat spelen. Komende zaterdag wacht in de DFB Pokal Alemannia Aachen, waarna op 17 augustus Paderborn de eerste tegenstander in de Bundesliga is. Valencia oefent zaterdag nog tegen Internazionale voordat men Real Sociedad op 17 augustus in LaLiga treft.

De uitploeg kwam na tien minuten spelen op voorsprong via Kevin Gameiro. De Franse aanvaller mocht aanleggen vanaf elf meter en faalde niet: 0-1. Valencia kreeg even later een nieuwe meevaller, daar verdediger Aleksandar Dragovic met rood van het veld werd gestuurd. Met tien man wist Leverkusen echter alsnog langszij te komen.

Halverwege de eerste helft mocht Kai Havert een strafschop nemen en de aanvaller faalde niet tegenover Cillessen, die de inzet van het toptalent nog wel toucheerde: 1-1. Valencia ging er in de tweede helft alsnog met de winst vandoor. Gameiro maakte in minuut 57 zijn tweede van de middag en bezorgde zijn ploeg de overwinning.