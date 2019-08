PSV vecht met buitenlands trio om handtekening van toptalent

PSV wil Mylian Jimenez zijn eerste profcontract aanbieden, maar de zestienjarige middenvelder heeft ook de mogelijkheid om zijn loopbaan elders voort te zetten. Jimenez, door velen gezien als een van de grootste talenten uit de PSV-opleiding, heeft naar verluidt aanbiedingen op zak van Atlético Madrid, Valencia en Sampdoria.

Zaakwaarnemer Danny Hoekman spreekt tegenover Voetbal International de hoop uit dat Jimenez aan PSV verbonden blijft. "Daarover voeren we goede gesprekken. Natuurlijk is een buitenlands avontuur aanlokkelijk, vooral financieel, maar ik vind de ontwikkeling van een speler het belangrijkste. Mylian kan zich bij PSV uitstekend ontwikkelen en dan hopelijk het eerste elftal halen."

Hoekman benadrukt dat er niet alleen maar naar het financiële plaatje wordt gekeken, ook al liggen de salarissen in het buitenland doorgaans een stuk hoger dan in Nederland. "Spelers komen vaak met het argument dat ze een doodschop kunnen krijgen en dan een heel goed contract hebben laten liggen, maar je kunt je daar tegenwoordig heel goed tegen verzekeren, dus dat is geen argument meer."

Jimenez, zoon van een Nederlandse moeder en een Colombiaanse vader, speelt dit seizoen zijn wedstrijden in PSV Onder-17. Daarnaast traint de middenvelder regelmatig mee met PSV Onder-19, dat onder leiding staat van Ruud van Nistelrooij. PSV zet tijdens de gesprekken met de entourage van Jimenez in op een contract voor drie seizoenen.