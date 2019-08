Guardiola heeft vlak voor seizoensstart slecht nieuws voor Angeliño

Oleksandr Zinchenko lijkt het seizoen vooralsnog te beginnen als eerste linksback van Manchester City. De Oekraïner begint zondagmiddag in de wedstrijd tegen Liverpool in het kader van de Community Shield in de basis en houdt de afgelopen zomer van PSV overgenomen Angeliño daarmee op de bank. Benjamin Mendy is nog altijd geblesseerd. Bij Liverpool beginnen Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum beiden in de basis.

Zinchenko en Angeliño kregen tijdens de voorbereiding beiden de kans om zich te tonen aan Josep Guardiola, maar de keuze van de Spaanse manager is uiteindelijk gevallen op eerstgenoemde. Angeliño maakte een zwakke indruk in onder meer het vriendschappelijke duel met West Ham United, terwijl Zinchenko vorig seizoen al regelmatig verdienstelijk speelde voor Manchester City als linksback.

Guardiola kiest verder vooral voor de bekende namen. Beoogde vaste waarden Ederson Moraes en Sergio Agüero beginnen nog wel op de bank, vermoedelijk omdat zij later zijn aangesloten vanwege hun deelname met respectievelijk Argentinië en Brazilië aan de Copa América. Op het middenveld maakt zomeraanwinst Rodri zijn officiële debuut.

Bij Liverpool starten Wijnaldum en Van Dijk als gezegd in de basis. Dat geldt ook voor onder anderen Alisson Becker, Mohamed Salah en Roberto Firmino, ondanks dat het drietal pas een week in training is. Coach Jürgen Klopp houdt onder anderen Naby Keïta en Alex Oxlade-Chamberlain zondag op de bank op Wembley.

Opstelling Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Origi, Firmino

Opstelling Manchester City: Bravo; Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko; Rodri, Silva, De Bruyne; Bernardo, Sané, Sterling