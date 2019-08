Heracles beleeft dramatische eerste helft en gaat zeer hard onderuit

Heracles Almelo heeft zondag in de eerste speelronde van het nieuwe Eredivisie-seizoen een pijnlijke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Frank Wormuth ging in eigen huis hard onderuit tegen sc Heerenveen, dat het slappe spel van Heracles al in de eerste helft afstrafte. Na 45 minuten spelen stond er reeds 0-3 op het scorebord en in blessuretijd van de tweede helft werd het nog 0-4.

Heerenveen beleefde een droomstart in Almelo. Na zeventien minuten stonden de Friezen al op 0-2, de snelste voorsprong van de club in een uitduel in de Eredivisie sinds oktober 2007. Doelman Joris Blaswich beging na zeven minuten spelen een cruciale fout door een vrije trap van grote afstand van Ibrahim Dresevic niet te keren. Het schot van de verdediger leek houdbaar, maar de sluitpost van Heracles kon niet voorkomen dat zijn ploeg op achterstand kwam: 0-1.

Tien minuten later verdubbelde Jordy Bruijn op fabuleuze wijze de voordelige marge. Heracles kon de bal niet wegwerken, waarna Bruijn de bal kon oppikken, tussen diverse spelers van de thuisploeg door kok dribbelen en in de lange hoek wist te scoren: 0-2. De gifbeker was nog niet leeg voor Heracles, daar verdediger Maximilian Rossmann de fout in ging door in de opbouw te treuzelen met de bal.

Bruijn kon de bal zodoende tikken naar Mitchell van Bergen, die vervolgens knap afrondde: 0-3.

Wormuth greep direct in en wisselde Rossmann meteen voor Mats Knoester, mede omdat eerstgenoemde bakkeleide met Blaswich na de tegentreffer. Na de laatste fluitsignaal van de eerste helft werd Heracles getrakteerd op een striemend fluitconcert van het publiek.

Na de thee kwam de thuisploeg beter voor de dag, maar de ploeg van Johnny Jansen hoefde nimmer te vrezen voor een serieuze comeback. Onder anderen Cyriel Dessers en Mauro Junior probeerden de eer te redden, maar Warner Hahn hield zijn doel schoon. Heerenveen maakte weinig aanstalten om er nog een spectaculaire wedstrijd van te maken. In blessuretijd viel de laatste treffer van invaller en debutant Chidera Ejuke, die met zijn snelheid en doeltreffendheid het slotakkoord verzorgde.