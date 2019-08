Steven Berghuis verlengt contract bij Feyenoord tot 2022

Steven Berghuis gaat zijn contract bij Feyenoord verlengen tot medio 2022, zo meldt de club via de officiële kanalen. De aanvaller stond in de belangstelling van PSV, maar lijkt nu dus definitief te kiezen voor een langer verblijf in De Kuip. Berghuis lag nog tot de zomer van 2021 vast bij de Rotterdamse club, die zondag het nieuwe Eredivisie-seizoen begint tegen Sparta Rotterdam.

Na de contractverlengingen van Nicolai Jørgensen en Jens Toornstra heeft Feyenoord dus ook een akkoord bereikt met Steven Berghuis over een langer verblijf. De 27-jarige aanvaller zet binnenkort zijn handtekening, zo meldt de club. Feyenoord zette alles op alles om Berghuis te behouden, aangezien de buitenspeler de afgelopen seizoenen erg belangrijk was voor de club.

In het kampioensjaar 2016/17 werd Berghuis gehuurd van Watford, waarna hij in de zomer van 2017 definitief werd overgenomen door Feyenoord. In de afgelopen jaren maakte Berghuis veel indruk en was hij belangrijk met zijn goals en assists. De veertienvoudig Oranje-international heeft diverse prijzen gewonnen met Feyenoord, waaronder de landstitel in 2017.

Berghuis werd de voorbije weken hevig gelinkt aan PSV, dat in de aanvaller een vervanger ziet van Hirving Lozano en/of Steven Bergwijn. De buitenspelers van de Eindhovenaren worden in verband gebracht met een uitgaande transfer en bij een deal zou PSV Berghuis willen losweken bij Feyenoord. Met de aanstaande contractverlenging lijkt een transfer nu echter compleet van de baan.