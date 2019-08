Feyenoord speelt vanmiddag met rouwbanden na overlijden oud-trainer

Gunder Bengtsson is dit weekeinde op 73-jarige trainer overleden. De Zweed was vanaf eind jaren tachtig een periode trainer van Feyenoord, dat diens overlijden via de officiële kanalen bevestigt. Feyenoord zal vanwege het overlijden van Bengtsson zondagmiddag (14.30 uur) in de stadsderby tegen Sparta Rotterdam spelen met rouwbanden.

Bengtsson was al enige tijd ziek en is vrijdag uiteindelijk overleden. Bengtsson trad in het seizoen 1989/90 aan bij Feyenoord en leidde dat seizoen samen met Pim Verbeek het eerste elftal. In de loop van het daaropvolgende seizoen werd de Zweed uiteindelijk opgevolgd door Wim Jansen.

Bengtsson was verder in de voetballerij werkzaam bij onder meer IFK Göteborg, Valerenga IF, Panathinaikos, Örgryte IS en Molde FK. 'Feyenoord wenst alle nabestaanden veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies' zo besluit de Rotterdamse club het statement op zijn clubsite.