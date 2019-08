Man United breekt wereldrecord en haalt Harry Maguire in huis

Harry Maguire is speler van Manchester United. Leicester City en the Red Devils melden maandagmiddag via de officiële kanalen dat de 26-jarige verdediger is verkocht aan de Engelse grootmacht en een zesjarig contract, inclusief een optie voor nog een seizoen, heeft ondertekend. Het is niet bekend hoeveel Maguire United precies heeft gekost, maar volgens Engelse media gaat het om een bedrag van 87 miljoen euro.

Met de megadeal is Maguire nu de duurste verdediger ter wereld en neemt de Engelsman het record over van Virgil van Dijk. De Oranje-international ruilde Southampton in januari 2018 voor circa 85 miljoen euro in voor Liverpool en werd zodoende de duurste stopper. Maguire heeft deze eretitel nu overgenomen, aangezien United bereid was diep in de buidel te tasten voor de international.

Manager Ole Gunnar Solskjaer was deze zomer naarstig op zoek naar een kwaliteitsinjectie in de verdediging. Diverse namen werden gelinkt aan United, maar vooral Maguire werd hevig in verband gebracht met the Red Devils. Leicester City wilde echter niet ingeven bij de onderhandelingen en verlangde de hoofdprijs. Na een maandenlange transfersoap is de transfer van Maguire nu rond.

“Het is een geweldige eer dat ik voortaan voor zo'n grote club als Manchester United mag uitkomen. Vroeger als kind droomde ik ervan om op Wembley en Old Trafford te mogen spelen, mijn favoriete stadions. Dit is een club die ik altijd heb gevolgd en waar ik altijd naar op heb gekeken. En nu mag ik daar een onderdeel van zijn. De sfeer in dit stadion is uniek, dat is echt heel speciaal”, stelt Maguire op de website van zijn nieuwe werkgever.

“Ik heb een behoorlijke weg afgelegd, van de League One en de Championship naar de absolute top. Die ervaring helpt mij zeker”, aldus Maguire, die bij the Mancunians wil uitgroeien tot een betrouwbare verdediger. “Mijn kerntaak is om doelpunten te voorkomen en om de ‘nul’ te houden. Ik ben er trots op dat ik een speler van Manchester United ben en kan niet wachten om te beginnen. Ik ben een echte teamplayer en zal mijn uiterste best doen voor de club.”