NAC Breda geeft voormalig jeugdinternationals kans om contract te verdienen

Conner Blöte en Timon Fikkert krijgen de komende tijd een mogelijkheid om een contract bij NAC Breda te verdienen, zo bevestigt zaakwaarnemer Stefano van Delden tegenover Voetbalzone. De 21-jarige Blöte, die als links- en rechtsback uit de voeten kan, speelde in het voorbije seizoen voor de amateurs van USV Hercules. Fikkert, een negentienjarige doelman, maakte eerder deze zomer de overstap vanuit de jeugdopleiding van ADO Den Haag naar de amateurs van HBS.

Blöte, die in 2016 interlands voor Oranje Onder-18 speelde, doorliep vrijwel de gehele jeugdopleiding van Ajax. De Amsterdammers haalden de vleugelverdediger in 2007 weg bij de amateurs van sv Geinoord. Na tien jaar koos Blöte voor een vertrek bij Ajax, om bij FC Utrecht aan de slag te gaan. In de Domstad speelde hij zeven wedstrijden voor het beloftenteam in de Keuken Kampioen Divisie, waarna hij een ernstige blessure opliep. Daardoor moest hij een jaar geleden de stap terug richting de amateurs van USV Hercules maken.

Fikkert speelde de voorbije acht jaar in de jeugdopleiding van ADO Den Haag. De jonge doelman, voormalig international van Oranje Onder-16 en Onder-17, werd door de club uit de Hofstad in 2011 weggehaald bij HSV DUNO. De afgelopen tijd was Fikkert op proef bij Stoke City en Chartlton Athletic, maar door een blessure moest hij de stageperiode in Engeland afbreken. Om die reden besloot de sluitpost zich aan te sluiten bij de amateurs van HBS, dat uitkomt in de hoofdklasse van het zondagvoetbal.

Blöte en Fikkert spelen maandag mee in een wedstrijd van het beloftenteam, waarin ze beoordeeld zullen worden. NAC Breda, dat vorig seizoen degradeerde uit de Eredivisie, haalde deze zomer al de nodige versterkingen binnen. Finn Stokkers, Joshua Bohui, Huseyin Dogan, Boris Kudimbana, Roger Riera, Nacho Monsalve, Robin Schouten, Nick Olij, Andrija Filipovic en Ivan Ilic werden eerder deze zomer door de Parel van het Zuiden aan de selectie toegevoegd.