‘Toptransfer lonkt voor begeerde Nathan Aké door laatste ontwikkelingen’

Nathan Aké staat nog steeds hoog op het verlanglijstje van Manchester City, zo melden diverse Engelse media zondag, waaronder The Express. De verdediger van Bournemouth wordt al maanden gelinkt aan een overstap naar de Engelse grootmacht. Nu Harry Maguire gaat kiezen voor Manchester United, zouden the Citizens Aké nu in beeld hebben.

Maguire gaat binnenkort Leicester City inruilen voor Manchester United voor een bedrag van naar verluidt 87 tot 93 miljoen euro. Manchester City had ook belangstelling voor de Engelsman, maar de international kiest dus voor een dienstverband op Old Trafford. Josep Guardiola zou zijn vizier nu gericht hebben op Aké, die nog tot de zomer van 2022 vastligt bij Bournemouth.

De manager van de landskampioen heeft de 24-jarige Aké al langer op het lijstje staan en de mogelijkheid bestaat dat de Oranje-international in de komende dagen nog een transfer maakt, zo klinkt het. Naast Manchester City zou ook Leicester City werk willen maken van de Nederlander nu Maguire vertrekt naar the Red Devils.

Naast Aké denken the Foxes ook aan James Tarkowski van Burnley, zo meldt Sky Sports. De tv-zender stelt dat Leicester City al 'informele gesprekken' heeft gevoerd inzake de transferdoelwitten. Burnley zou openstaan voor uitgaande transfer van Tarkowski, maar wel voor de juiste prijs. Bournemouth wil Aké, die ook de interesse van Tottenham Hotspur heeft gewekt, daarentegen liever niet kwijt en zal naar verluidt alleen bij een niet te weigeren bod meewerken.