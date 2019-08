Ten Hag zit in lastig parket: ‘Hij was een van de slechtste spelers bij Ajax’

Ajax beleeft een onrustig begin van het nieuwe seizoen. De Amsterdammers wonnen vorige week weliswaar de Johan Cruijff Schaal ten koste van PSV (2-0), maar bleven vervolgens afgelopen zaterdag bij de seizoensouverture van de Eredvisie tegen Vitesse steken op een gelijkspel (2-2). Ronald de Boer constateert zondag dat bij FOX Sports trainer Erik ten Hag in een lastig parket zit.

Ten Hag moest het tijdens een groot deel van de voorbereiding stellen zonder een aantal vaste waarden. Zo keerden Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui, André Onana, Nicolás Tagliafico en David Neres pas later terug van vakantie, omdat zij deelnamen aan de Afrika Cup of de Copa América. Volgens De Boer zal het voor Ten Hag lastig zat worden om aanstaande dinsdag een respectabele ploeg op de been te krijgen voor het eerste duel met PAOK Saloniki in de derde voorronde van de Champions League.

De analist veronderstelt dat Ten Hag zaterdagavond tegen Vitesse bij het maken van zijn opstelling reeds rekening heeft gehouden met de wedstrijd tegen PAOK. Zo begonnen Tagliafico en Ziyech beiden in de basis in Arnhem, terwijl zij beiden mogelijk nog ritme misten. "Je moet als coach vooruitkijken. Volgende week staat een van de allerbelangrijkste wedstrijden van het seizoen op het programma", verwijst De Boer naar het eerste duel met PAOK.

Sergiño Dest verving Tagliafico vorige week tegen PSV nog met verve op de linksbackpositie, maar de jongeling moest zijn basisplaats zaterdag tegen Vitesse weer afstaan aan de Argentijn. "Dinsdag is de belangrijke wedstrijd tegen PAOK en daarvoor wil je Tagliafico klaarstomen. Dat is in mijn ogen waarom Tagliafico en Ziyech gisteren speelden: je moet door in de Champions League”, vervolgt De Boer. "Dat zijn keuzes die je niet wil maken, maar waar je wel toe gedwongen wordt."

Volgens De Boer was het wel duidelijk dat Tagliafico tegen Vitesse nog niet zijn gebruikelijke niveau haalde. "Tagliafico was een van de slechtste spelers gisteren. Hij is ook een speler die zijn ritme moet vinden, hij is een werker. Hij is een geweldige speler, maar hij heeft niet dat natuurlijke waardoor hij na één week trainen weer op niveau zit", stelt de oud-middenvelder, die ook Ziyech teleurstellend vond spelen. "Ziyech leed weer ouderwets veel balverlies. Natuurlijk is dat inherent aan zijn spel, maar je ziet dat hij nog een beetje moet wennen aan het ritme. Hij leed geloof ik 34 of 35 keer balverlies, alleen al in de eerste helft. Dat is natuurlijk veel te vaak."