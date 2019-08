Bryan Linssen onder de indruk van Ajacied: ‘Hij vindt altijd een oplossing’

Bryan Linssen pakte zaterdagavond met Vitesse een punt in de thuiswedstrijd tegen Ajax (2-2). De Arnhemmers hadden het voor eigen publiek lastig, maar stapten uiteindelijk toch tevreden van het veld. Linssen is daags na de wedstrijd tegen Ajax complimenteus over Daley Blind, die bij de Amsterdammers controlerend op het middenveld speelde.

Blind wordt dit seizoen bij Ajax gebruikt als controlerende middenvelder en wist zaterdagavond grote indruk te maken op Linssen. "Wij speelden eigenlijk in een 4-4-1-1-systeem. Ik had de opdracht om tussen de twee centrale middenvelders (Razvan Marin en Blind, red.) te spelen", legt de aanvaller van Vitesse zondag uit bij FOX Sports. "Je probeert dan soms de lijn naar Marin toe te blokken, maar dan vindt hij (Blidn, red.) altijd toch weer heel simpel een andere oplossing. Hij speelt de bal bijvoorbeeld terug, of hij beweegt weg uit je rug."

"Dat is ook iets wat mij opviel", wordt Linssen aangevuld door Ronald de Boer, die Blind eveneens uitstekend vond spelen in Arnhem. "Hij is in staat om de linies over te slaan met zijn passing en houdt de rust, ook al staat hij onder druk. Hij twijfelt geen moment en speelt direct in, waardoor je meteen rond de zestien van de tegenstander staat. Hij durft ook uit te stellen: hij heeft optie A, maar kijkt ook altijd naar optie B en C. Ik vond hem echt heel erg spelen", zegt de analist.

De Boer erkent dat Blind zijn tekortkomingen heeft, maar is overwegend positief over de nieuwe controleur van Ajax. "Als Daley in hele grote ruimtes terechtkomt, dan zal hij in de problemen komen, want hij is niet de snelste. Maar als het team goed staat, dan kan hij zó goed functioneren op die plaats. Hij weet precies waar hij moet staan: hij reageert niet, hij anticipeert. Dat is echt een kwaliteit. Hij leest de situatie van tevoren, dus hij staat bijna altijd goed. Ik vond hem echt geweldig gisteren, zeker aanvallend was hij top."