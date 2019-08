Kraay junior zag lichtpuntje zaterdagavond: ‘Ronald Koeman zou gered zijn’

PSV kwam zaterdagavond op bezoek bij FC Twente niet verder dan een gelijkspel (1-1) en kende zo een teleurstellende seizoensouverture in de Eredivisie. De Eindhovenaren speelden zeker geen goede wedstrijd in Enschede, maar volgens Hans Kraay junior wist minimaal één speler zich aan de sportieve malaise te onttrekken bij de Eindhovenaren.

Kraay junior laat zich zondagochtend bij FOX Sports lovend uit over Donyell Malen, ondanks het feit dat de twintigjarige spits het lastig had tegen Twente. "Veel mensen zullen zeggen dat Donyell Malen flink in de tang zat, maar hij heeft gewoon iets. Zijn eerste aanname is goed, hij beweegt door, hij zoekt diepte. Er zit zoveel drive in die jongen en hij kan in een hele kleine ruimte volledig opendraaien", vertelt de analist.

Volgens Kraay junior is het wel zaak dat Malen zich als centrumspits ook gaan ontwikkelen tot een garantie voor doelpunten. Als de PSV'er daarin slaagt, zal bondcoach Ronald Koeman spoedig niet meer om hem heen kunnen, voorspelt Kraay junior. "Dan zou Ronald Koeman gered zijn, want dan kunnen we Depay op links zetten en dan hebben we een goede voorhoede met Depay, Malen en Bergwijn."

Collega-analist Ronald de Boer deelt de bewondering voor Malen, maar vindt dat PSV zonder een gevestigde goalgetter wel kwetsbaar is. "Met Luuk de Jong wist je: ook als niet hij geweldig speelde, maakte hij per seizoen ongeveer twintig doelpunten. Nu is het nog maar afwachten. In potentie is Malen geweldig, maar bij PSV heb je wel scorende spelers nodig, zeker nu Lozano op de bank zit. Het is een aderlating voor PSV dat Sam Lammers er nu niet bij is (vanwege een blessure, red.). Met Lammers heb je verschillende opties: je kunt hem bijvoorbeeld als pinchhitter inbrengen."