Van Persie ziet worsteling: ‘Hij wordt continu aangepakt vanwege zijn salaris’

Robin van Persie hoopt dat Alexis Sánchez weer de weg omhoog gaat vinden. De oud-spits van Arsenal en Manchester United, die komend seizoen als analist te zien zal zijn bij BT Sport, zegt in gesprek met diverse Engelse media dat hij ziet dat de Chileen worstelt bij the Red Devils. "Hij ziet er niet gelukkig uit", zegt Van Persie tegenover de Daily Mail.

"Hij zag er wel gelukkig uit bij Arsenal, maar nu niet. Wat ik heb meegemaakt in de loop der jaren is dat het vooral een mentale kwestie is. Hoe je je leven leidt, heeft een grote invloed. Als je gelukkig bent, ben je vijftig procent fitter. Je creëert meer en geniet meer, ook van jezelf. Hij moet een manier vinden om dit te veranderen", aldus Van Persie, die erkent dat de tijden zijn veranderd.

"In de afgelopen jaren is er veel veranderd", geeft de oud-international aan in gesprek met The Telegraph. "Er zijn de meningen van de fans, er is meer social media, hij wordt continu aangepakt vanwege zijn salaris. Het is steeds negatief, dus begint hij ook negatief. Daar heeft hij misschien moeite mee. Voor hem was het ook moeilijk, want hij kwam in een verdedigende ploeg terecht."

"Ik kwam in een ploeg terecht met veel volwassen spelers: Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Paul Scholes, Ryan Giggs, Michael Carrick. Bij Arsenal was ik één van de ouderen, de aanvoerder, en bij United kwam ik binnen en kon ik gewoon lol maken, want de andere jongens zorgden voor de rest. Ik had gewoon plezier en was gelukkig. Ik maakte toen ook geen gebruik van social media, dus ik had ook geen last van wat mensen zeiden. Toen ik ging spelen, was alles positief. Ik zat in mijn eigen bubbel."