‘Transfer Neymar lonkt door nieuwe constructie tussen Barcelona en PSG’

Barcelona aast nog altijd op Neymar. Sport meldt zondagochtend dat de Catalaanse grootmacht met Paris Saint-Germain een nieuwe constructie onder de loep neemt in een poging de Braziliaan naar Spanje te halen. Momenteel zou een huurdeal zonder optie tot koop op tafel liggen bij de onderhandelingen tussen de twee topclubs.

Barcelona probeert al wekenlang een hereniging met de aanvaller te bewerkstelligen, terwijl PSG ook al tot de conclusie is gekomen dat een transfer van de dribbelaar het beste is voor zowel club als speler. De twee grootmachten hebben reeds onderhandeld over een megadeal waarbij diverse spelers zouden worden betrokken, maar een akkoord in deze constructie was nooit aanstaande.

Nu zouden Barcelona en PSG praten over een huurdeal inzake Neymar. Eerst werd er nog in de Franse en Spaanse media gesuggereerd dat Barcelona de Braziliaan na een periode verplicht moest overnemen, maar nu zouden de Fransen openstaan voor een verhuur zonder consequenties. De onderhandelingen zijn naar verluidt al vergevorderd en mogelijk wordt de deal komende week al beklonken.

PSG wil ook meewerken vanwege de vertrekwens van Neymar, die ongelukkig is in Parijs en terug wil keren naar zijn oude club. De wereldster had enkele weken geleden al met Barcelona een akkoord bereikt als er een definitieve deal zou plaatsvinden, maar nu lijkt het om een huurovereenkomst te gaan. Naar verluidt is zowel Neymar als Barcelona optimistisch gestemd dat deze constructie wél doorgang gaat vinden.