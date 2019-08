AC Milan troeft Arsenal af en deelt anderhalf miljoen euro per seizoen uit

AC Milan heeft Ismaël Bennacer in huis gehaald. De Italiaanse club meldt zondagochtend via de officiële kanalen dat de middenvelder overkomt van Empoli en een vijfjarig contract heeft ondertekend. Naar verluidt is er zestien miljoen euro plus bonussen gemoeid met de transfer van de Algerijns international.

Vanwege de deelname van de 21-jarige Bennacer aan de Afrika Cup deze zomer in Egypte liet de miljoenentransfer enige tijd op zich wachten. Op 23 juli werd de middenvelder al medisch gekeurd bij AC Milan en nu heeft de club zijn komst bevestigd. Naar verluidt gaat Bennacer anderhalf miljoen euro per seizoen verdienen in Milaan.

Vorig seizoen wist Bennacer indruk te maken bij Empoli, waar hij tot vorig tot 37 wedstrijden in de Serie A kwam. Op de Afrika Cup, waar hij met Algerije de titel won, viel Bennacer ook op vanwege zijn goede spel en werd hij verkozen tot Speler van het Toernooi. De middenvelder kreeg vervolgens diverse aanbiedingen, onder meer vanuit de Premier League, maar bleef bij zijn keuze voor AC Milan.

Naar verluidt had onder meer Arsenal belangstelling voor Bennacer, die eerder uitkwam in de jeugdopleiding van the Gunners. De Londenaren waren bereid het bod van Milan van ongeveer zestien miljoen euro te evenaren. De zeventienvoudig international weigerde echter en koos voor een langdurig dienstverband bij i Rossoneri.