‘Als ik Ajax of PSV was, zou ik geen enkele Feyenoorder willen hebben’

Feyenoord trapt het nieuwe seizoen in de Eredivisie zondagmiddag met een thuiswedstrijd tegen stadsgenoot Sparta Rotterdam af. Het is gissen hoe de selectie van de officieel debuterende Jaap Stam gaat presteren. De beste spelers zijn immers uit De Kuip vertrokken én gewenste versterkingen zijn uitgebleven. Feyenoord kwam vooral om bestuurlijke redenen in het nieuws.

"Onder de supporters is de verwachting dat de derde plaats het maximale is", vertelt Dennis van Eersel, Feyenoord-watcher namens RTV Rijnmond, in gesprek met de NOS. “Als het defensief zo blijft zoals het nu is, zouden ze nog wel wat lager kunnen eindigen. Het geluid dat Feyenoord weer kampioen gaat worden hoor je minder en minder bij de supporters. Het is misschien wel realisme.”

Jan Everse predikt eveneens realisme. De oud-trainer wijst op het feit dat Feyenoord vorig seizoen al een grote achterstand op Ajax en PSV had en met moeite AZ van zich kon afhouden. “Je hebt gewoon een enorme achterstand opgelopen. Ik verwacht niet meer dan een derde plaats. En dat moet ook wel want je bent wel Feyenoord.” Everse omschrijft nieuwelingen als Luciano Narsingh, Nick Marsman en Leroy Fer als ‘niet adequate vervangers’.

“Narsingh bijvoorbeeld is een goede speler als hij ruimte heeft, maar anders niet. Het is een beperkte voetballer. Ook zo'n Kelly. Die heeft het niet gemaakt in Engeland en komt dan nu die helikopter uit lopen.” Van Eersel erkent ook dat Feyenoord nu zwakker is dan afgelopen seizoen. “Ze hebben tot nu toe alleen maar transfervrije spelers gehaald. En geen verdedigers, terwijl ze dat juist nodig hebben.” Everse vult aan: “De Feyenoord-selectie vertegenwoordigt gewoon niet veel waarde op dit moment. Als ik Ajax of PSV was zou ik geen enkele speler van Feyenoord willen hebben. Misschien alleen Steven Berghuis. Dat was vroeger wel anders.”

Zowel Van Eersel als Everse laakt het technische beleid in Rotterdam-Zuid. Van Eersel wijst erop dat Feyenoord na het kampioenschap ervoor heeft gekozen om niet door te selecteren en stelt dat de scouting ‘schimmig’ is. Everse heeft het over ‘opportunistisch beleid’. “Dat is typisch Feyenoord. Ze zijn één keer kampioen geworden, maar ik ben bang dat het weer lang gaat duren. En dat is jammer want het is zo'n grote club.”