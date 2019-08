‘Het was niet geweldig, maar we staan nu wel boven Ajax’

Het duel tussen FC Emmen en FC Groningen in de Eredivisie leek in de eerste onderlinge remise ooit te eindigen, maar een laat doelpunt van Ajdin Hrustic gaf zaterdagavond uiteindelijk de doorslag: 0-1. Kaj Sierhuis kon het verschil niet maken en zat achteraf met een dubbel gevoel. Hij zat namelijk al ruim tien minuten op de bank toen er werd gescoord.

Sierhuis werd in de 74e minuut door Mohamed El Hankouri vervangen. “Ik ben heel blij met de drie punten, dat is gewoon heel belangrijk, maar zelf heb ik niet zo’n lekkere wedstrijd gespeeld”, erkende de aanvaller in gesprek met Voetbal International. Sierhuis zag zelf ook in dat hij geen echte kansen kreeg. “Dat is wel balen, je wil natuurlijk scoren en op die manier belangrijk zijn, maar dat zat er niet in.”

“Die wedstrijden zitten er nu eenmaal tussen.” De drie punten zijn hoe dan ook het belangrijkste. “Het was niet geweldig, maar we staan nu wel boven Ajax”, verwees de spits een knipoog naar zijn eigenlijke werkgever. “Daar ben ik overigens niet blij mee, dat gelijkspel tegen Vitesse. In principe hebben wij geen titelaspiraties, dus ik had liever gehad dat ze gewonnen hadden.”

“Ik hoop dat Ajax kampioen wordt en ik zie Vitesse als concurrent, dus wat dat betreft geen goed nieuws.” FC Groningen won voor het eerst sinds 2 februari 2019 een uitwedstrijd in de Eredivisie. De Groningers bleven tussendoor zes uitduels zonder zege: drie remises en drie nederlagen.