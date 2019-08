Denzel Dumfries houdt vertrouwen: ‘Gaat ongetwijfeld goedkomen met PSV’

Na het toch tegenvallende gelijkspel (1-1) op bezoek bij promovendus FC Twente blijft PSV strijdvaardig. De ploeg van trainer Mark van Bommel werd al in de voorrondes van de Champions League uitgeschakeld en moest de Johan Cruijff Schaal aan Ajax laten. Denzel Dumfries houdt vertrouwen in een goed seizoen, ondanks de misstap in Enschede. “We blijven elkaar steunen, we zullen knokken en we gaan dit omdraaien. Wij gaan ons hoofd niet laten hangen.”

Dumfries, die de 1-1 maakte, betreurt de eerdere misstappen tegen Ajax en FC Basel. “Daarom is het verschrikkelijk balen dat we hier in Enschede niet hebben gewonnen”, vertelde de verdediger van PSV in gesprek met FOX Sports. “Na rust lieten we de bal goed rondgaan en kregen we de kansen. Die zijn niet benut, dat is heel teleurstellend.”

FC Twente kwam al snel op voorsprong tegen PSV. “Verder hebben we geen kansen weggegeven. Die tegentreffer was ook onnodig”, benadrukte Dumfries. “Desondanks was het bij vlagen goed bij ons en hebben we veel mogelijkheden met deze groep. Het gaat ongetwijfeld goed komen.”

“Wij gaan gewoon keihard knokken, dicht bij elkaar blijven, een vuist maken en dit omdraaien. Ik hoop dat de supporters vertrouwen in ons houden.” Cody Gakpo gaf als invaller de assist bij de gelijkmaker van Dumfries. “Helaas maakten we pas laat in de wedstrijd gelijk”, vertelde de aanvaller aan het Eindhovens Dagblad. “Ik denk dat we dat eerder en beter hadden kunnen doen.”

PSV wacht nu de heenwedstrijd tegen het Noorse FK Haugesund, in het kader van de Europa League. “We moeten naar de realiteit kijken en ons plaatsen voor de Europa League. Donderdag moeten we er staan”, benadrukte Gakpo.