Dusan Tadic wacht af: ‘Hij heeft de potentie om daar basisspeler te zijn'

Dusan Tadic baalde zaterdagavond van het puntenverlies dat Ajax meteen in de openingswedstrijd van het nieuwe Eredivisie-seizoen heeft opgelopen. De regerend landskampioen kwam tegen Vitesse niet verder dan 2-2 en daar was de Serviër niet blij mee. Tot overmaat van ramp kan het zomaar zijn dat Donny van de Beek zomaar zijn laatste wedstrijd voor Ajax heeft gespeeld.

“Dramatisch? Ja, we zijn niet blij met dit resultaat. Als je bij Ajax speelt, wil je altijd winnen. We hebben te veel kansen gemist”, legde Tadic in gesprek met De Telegraaf zijn visie over de remise tegen Vitesse uit. “We kregen twee tegendoelpunten die we normaal niet tegen zouden krijgen.” Tadic gaat ervan uit dat de nieuwelingen van Ajax mentaal sterk zijn. “Ja, dat hoop ik wel. Als dat niet zo is, zou Ajax ze waarschijnlijk niet hebben gekocht.”

“Ajax is de grootste club van Nederland en we hebben spelers nodig die er mentaal klaar voor zijn”, benadrukte Tadic. “We moeten dingen doen als team, dat is belangrijk.” Ajax startte in Arnhem wederom matig aan een nieuw seizoen in de Eredivisie, zo weet ook Tadic. “Het is altijd lastig. Je hebt spelers die laat terug zijn gekomen van de Afrika Cup en de Copa América. Dat zijn vaak ook de belangrijke spelers voor ons.”

“En dan moeten we het ook nog doen zonder Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt”, vervolgde Tadic. “We hebben bijna een compleet nieuw team. Dan heb je nieuwe spelers nodig die zich snel aanpassen. Om ervoor te zorgen dat we snel achter onze beste opstelling komen.” Tadic beseft dat Van de Beek mogelijk naar Real Madrid gaat. “Donny is een geweldige speler en een goede vent. Hij is ook erg belangrijk voor ons en voor heel Ajax.”

Van de Beek had met een doelpunt en een assist een belangrijk aandeel in de puntendeling. Op de vraag wat Ajax gaat missen als Van de Beek vertrekt, antwoordde Tadic: “Dat is natuurlijk niet alleen aan hem te danken. Hij is productief, maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat hij goed werk voor het team verricht. Een echte teamspeler. Soms scoort hij en soms geeft hij een assist, maar hij is altijd belangrijk voor het team. We zillen zien. Of hij de potentie heeft om basisspeler te zijn bij Real Madrid? Ja, dat heeft hij.”