Frank de Boer en Atlanta boeken ruime zege voor recordaantal fans

Atlanta United heeft zaterdagavond lokale tijd in de Major League Soccer een ruime overwinning op Los Angeles Galaxy geboekt. Het team van trainer Frank de Boer zegevierde met 3-0 en vindt zichzelf op een gedeelde eerste plaats in de Eastern Conference terug; ook Philadelphia Union heeft 39 punten na 24 speeldagen in de Amerikaanse competitie.

Liefst 72.548 supporters waren afgekomen op het duel in het Mercedes-Benz Stadium: het hoogste aantal ooit in een competitieduel tussen twee MLS-teams. Ezequiel Barco en Florentin Pogba kregen van De Boer een plek in de basis, na een periode van blessureleed. Pogba nam de plek van de geschorste Leandro González Pirez in. Bij de bezoekers ontbraken Zlatan Ibrahimovic en Diego Polenta door een schorsing.

Na een levendige openingsfase van twintig minuten haalde Atlanta het evenwicht uit het duel. Na een pass van Barco op Gonzalo ‘Pity’ Martínez was het Dave Romney die het leer achter zijn eigen doelman werkte: 1-0. De hoge druk van Atlanta resulteerde nog voor rust in de 2-0: dit keer was het Giancarlo González die een bal van Justin Meram ongelukkig in eigen doel werkte.

In de tweede helft bepaalde Josef Martínez vanaf elf meter, na een charge op Meram, de eindstand. Het was voor de aanvaller alweer zijn negende competitieduel op rij met minimaal een doelpunt, een evenaring van het MLS-record. Het team van De Boer speelt dinsdag in de halve finale van de US Open Cup tegen Orlando City en treedt komend weekeinde weer in eigen huis aan, tegen New York City FC. Een belangrijk duel, daar de bezoekers vier punten én drie duels minder hebben.