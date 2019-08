De Ligt maakt roadtrip met vriendin; Leeuwinnen doen mee aan Canal Parade

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

De selectie van Juventus kreeg zondag een dag vrijaf en dat bood Matthijs de Ligt de kans om samen met zijn vriendin AnneKee Molenaar een zogenaamde roadtrip door Italië te maken, zo was te zien op de Instagram-pagina van laatstgenoemde. De Ligt zelfde deelde ook nog een romantisch kiekje.





De jaarlijkse Canal Parade voer afgelopen weekend weer door Amsterdamse grachten. Oranje Leeuwinnen Merel van Dongen, Stefanie van der Gragt en Kelly Zeeman voeren mee op de speciale sportboot van NOC*NSF.





Ook Evgeniy Levchenko en zijn vrouw Victoria Koblenko stonden stil bij de Pride Amsterdam (de voormalige Amsterdam Gay Pride).





Het was ook het weekend waarin veel (oud-)voetballers tijd doorbrachten met hun kinderen. Zinédine Zidane was afgelopen weekend op bezoek bij Racing Santander, de club die zijn zoon Luca dit seizoen huurt van Real Madrid.





Aaron Ramsey zocht met zijn kinderen een speeltuin in Turijn op. De middenvelder uit Wales is sinds dit seizoen actief voor Juventus, maar kwam vanwege een blessure nog niet in actie voor zijn nieuwe werkgever.





Ook Lars Veldwijk en Royston Drenthe, vorig seizoen nog ploeggenoten van elkaar bij Sparta Rotterdam, brachten quality time door met familie.





Twee nieuwe Nederlanders dit seizoen in de Premier League: Arnaut Danjuma Groeneveld en Jetro Willems. Beide spelers maakten afgelopen weekeinde hun officieuze debuut voor hun nieuwe werkgever. Groeneveld won met Bournemouth met 3-0 van Olympique Lyon, terwijl Willems met Newcastle United met 2-1 zegevierde over Saint-Étienne.





Er werd afgelopen weekend ook om het echie gevoetbald. Borussia Dortmund won zaterdag ten koste van Bayern München de Duitse Super Cup; Paris Saint-Germain versloeg Stade Rennes en legde zo beslag op de Trophée des Champions. Dat leidde tot feestelijke taferelen in de kleedkamers van beide clubs.





Het absolute hoogtepunt van het weekend was wat ons betreft echter de rentree van Marco van Basten als analist op de Nederlandse televisie. De oud-spits is vanaf dit seizoen iedere zaterdag te zien bij FOX Sports en gaf zaterdagavond rondom Vitesse - Ajax en FC Twente - PSV voor het eerst acte de présence. Van Basten maakte een goede indruk en liet na afloop via Instagram weten genoten te hebben van zijn FOX Sports-debuut.