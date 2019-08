Marco van Basten zet vraagtekens bij PSV: ‘Hij heeft duidelijk problemen’

PSV heeft ook in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de Eredivisie niet kunnen overtuigen. Het team van Mark van Bommel kwam op bezoek bij FC Twente niet verder dan een 1-1 gelijkspel, na eerder door FC Basel te zijn uitgeschakeld in de Champions League én daarnaast moest de Johan Cruijff Schaal aan Ajax worden gelaten. Na afloop vond een zeer stroef gesprek over de bijrol van Hirving Lozano in Enschede plaats.

Van Basten kreeg in de studio van FOX Sports de vraag of hij na het gesprek tussen verslaggever Cristian Willaert en Van Bommel wist waarom Lozano niet had gespeeld. “Nee, dat heb ik niet gehoord”, antwoordde de oud-aanvaller, terwijl het aanwezige publiek moest lachen. “Wat ik wel heb gehoord? Ik zie een coach die duidelijk problemen heeft. Dat is op zich wel te begrijpen. Er zijn een hoop spelers die nieuw zijn. Allemaal belangrijke spelers, met name voor de achterhoede.”

“Die hebben allemaal gebreken op dit ogenblik”, vervolgde Van Basten zijn analyse. “Van Bommel zit in een verlaten positie. Die jongens zijn nog niet rijp, die jongens zijn nog niet fit, ze zijn eigenlijk nog helemaal niet klaar om te moeten presteren. De afgelopen wedstrijden waren voor PSV al heel belangrijk.”

“Je moet ervoor zorgen dat je nu klaar bent. Het huiswerk dat eigenlijk een paar weken geleden al klaar had moeten zijn, is bij PSV nog steeds niet klaar”, benadrukte Van Basten. Arnold Bruggink merkte op dat Lozano had kunnen spelen. “Ja, die had kunnen spelen”, repliceerde de voormalig bondscoach. “Maar daar is dus iets mee. Dat moet je dus aan Mark vragen, niet aan mij. Misschien is hij niet fit genoeg.”

Van Basten weet niet of Lozano hoe dan ook op dit moment het verschil zou maken. “Ik vind wel dat de jongens die spelen, Steven Bergwijn, Donyell Malen, Bruma. Dat zijn op zich allemaal goede spelers. Het is niet zo dat je Lozano per se mist. Ik vind dat het probleem bij PSV meer op het middenveld en achterin is. Dat gaat niet goed. Daar maken ze de meeste fouten.”