FOX Sports-studio vol ongeloof na duel PSV: ‘Anders is het niet uit te leggen’

Hirving Lozano kwam zaterdagavond niet in actie voor PSV in de uitwedstrijd tegen FC Twente (1-1). De Mexicaanse aanvaller begon in Enschede op de reservebank en bleef daar uiteindelijk negentig minuten zitten. Arnold Bruggink stelt dat de reserverol van Lozano bij PSV wel te maken moet hebben met een naderend vertrek uit Eindhoven.

Lozano wordt al nagenoeg de gehele zomer in verband gebracht met een transfer naar Napoli en Voetbal International wist vrijdag te melden dat de deal in kannen en kruiken is. Trainer Mark van Bommel wenste tegen Twente geen gebruik te maken van Lozano, ondanks dat de Mexicaan wel tot de wedstijdselectie behoorde én PSV aanvallend onmachtig oogde.

Bruggink gelooft niet dat de beslissing van Van Bommel om Lozano niet in te brengen gesteund is op sportieve gronden. "Het is wel duidelijk… Lozano zal wel weg zijn, toch?", reageert de analist direct na het laatste fluitsignaal bij FOX Sports. "Anders is dit niet uit te leggen." Brugginks onbegrip werd gedeeld door presentator Jan Joost van Gangelen.

Van Bommel bracht tegen Twente in totaal drie invallers: Cody Gakpo, Mohammed Ihattaren en Olivier Boscagli. "Ik kan me niet voorstellen dat er iets anders speelt dan een transfer", vervolgt Bruggink. "Gakpo en Ihattaren werden ingebracht en dan zou Lozano, die vorig seizoen uit mijn hoofd zeventien doelpunten maakte en dertien assists gaf, niet invallen?”, vraagt de oud-voetballer zich vol ongeloof af.