PSV morst punten bij rentree van FC Twente in Eredivisie

In navolging van Ajax heeft ook PSV punten gemorst op de eerste speeldag van de Eredivisie. De Eindhovenaren bleven op bezoek het gepromoveerde FC Twente steken op een 1-1 gelijkspel. Keito Nakamura bracht de thuisploeg al vroeg in de eerste helft op voorsprong, waarna Denzel Dumfries na rust de stand weer gelijktrok.

Mark van Bommel had twee wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het met 2-1 verloren duel met FC Basel, waardoor PSV geëlimineerd werd in de tweede voorronde van de Champions League. Hirving Lozano en Derrick Luckassen moesten op de reservebank plaatsnemen ten koste van Gastón Pereiro en Trent Sainsbury. Voor de Uruguayaanse aanvallende middenvelder betekende het zijn eerste wedstrijd van het seizoen, nadat hij eerder deze zomer nadrukkelijk in verband werd gebracht met een transfer naar Spartak Moskou.

De eerste mogelijkheid in De Grolsch Veste was voor PSV. Denzel Dumfries testte Twente-doelman Joël Drommel, die ternauwernood kon voorkomen dat Donyell Malen de rebound kon benutten. Na acht minuten was het raak aan de andere kant. Keito Nakamura, eerder deze zomer overgenomen van Gamba Osaka, kreeg alle ruimte om op de rand van het strafschopgebied uit te halen en verschalkte PSV-doelman Jeroen Zoet met een schot in de lange hoek. In het vervolg van de eerste helft kregen de Eindhovenaren Twente maar moeilijk onder druk, al kregen Malen en Dumfries nog kansjes voor rust.

PSV kwam sterker uit de kleedkamer en creeërde een overwicht, al resulteerde dat niet direct in grote kansen. Na een klein uur spelen nam Steven Bergwijn het doel van Twente onder vuur, maar de poging leverde geen grote problemen op voor Drommel. Van Bommel wisselde vervolgens aanvallend door Cody Gakpo en Mohammed Ihattaren in het veld te brengen en eerstgenoemde was al na drie minuten van grote waarde door de assist voor de gelijkmaker te leveren. Na een korte corner legde Gakpo de al op het hoofd van Denzel Dumfries, die Drommel van dichtbij kansloos liet.

In de slotfase zette PSV aan, maar tot grote kansen leidde dat niet. Een vrije trap van Gakpo ging vijf minuten voor tijd in de muur. Dichterbij kwam PSV in de laatste minuten niet meer, waardoor Twente de remise over de streep wist te trekken. Voor PSV staat nu komende donderdag de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Europa League op het programma. in Noorwegen tegen Haugesund.