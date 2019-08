Ongrijpbare Jadon Sancho steelt show in Duitse Super Cup

Borussia Dortmund heeft de strijd om de Duitse Super Cup weten te winnen van Bayern München. Het elftal van trainer Lucien Favre won zaterdagavond in het eigen Signal Iduna Park met 2-0 van de regerend landskampioen én bekerhouder. Jadon Sancho was met een doelpunt en een assist de grote man aan de kant van die Borussen. De competitie in Duitsland begint over twee weken.

De zeer enerverende wedstrijd in Dortmund was amper één minuut onderweg toen Dortmund al een enorme kans kreeg. Marco Reus kon vanbinnen het strafschopgebied schieten na uitstekend voorbereidend werk van Paco Alcácer, maar Manuel Neuer redde onmiddellijk katachtig. Na een kwartier voetballen ontsnapte Neuer, nadat hij ver was uitgekomen na een lange pass van achteruit bij Dortmund. De ervan doelman van Bayern werd gepasseerd door Alcácer, maar had vervolgens het geluk dat de bal voorlangs schoot.

Na een furieus begin van Dortmund kwam Bayern beter in de wedstrijd. De ploeg van trainer Niko Kovac genoot het meeste balbezit in het tweede kwart van de wedstrijd en was na 23 minuten voetballen voor het eerst gevaarlijk. Kingsley Coman werd bediend door Leon Goretzka, maar Dortmund-keeper Marwin Hitz redde. In het restant van de eerste helft was het vooral Bayern dat aanspraak maakte op een voorsprong, maar doelpunten bleven voor de rust uit.

Drie minuten na de onderbreking werd de wedstrijd opengebroken door Alcácer. Thiago Alcántara leed slordig balverlies op het middenveld, waarna Sancho aan de wandel kon met de bal. Het Engelse toptalent had op de rand van het strafschopgebied oog voor Alcácer, die met een hard en geplaatst schot voor de 1-0 tekende. Het betekende een tik voor Bayern, maar de ploeg van Kovac pakte de draad vrij snel weer op. Rond het uur leek de gelijkmaker er te komen, maar een kopbal van Coman werd gekeerd door Hitz en in de rebound miste Thomas Müller een opgelegde kans.

De gelijkmaker van Bayern leek een kwestie van tijd, maar twintig minuten voor tijd wist Dortmund zich vrijwel uit het niets naar de 2-0 te counteren. Raphaël Guerreiro onderschepte de bal op eigen helft, waarna hij de uitblinkende Sancho lanceerde. Die stormde vanaf een meter of veertig op het doel van Neuer af en schoot door de benen van de keeper uiteindelijk raak. Kovac bracht onder meer Renato Sanches nog binnen de lijnen om iets te forceren, maar een valse start kon uiteindelijk niet meer voorkomen worden voor Bayern. Kimmich ontsnapte in de slotfase nog aan een rode kaart, nadat hij onnodig en venijnig op de voet van Sancho was gaan staan.