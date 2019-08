Daley Blind trekt aan de bel bij Ajax: ‘Ik heb dat wel aangegeven’

Daley Blind speelde zaterdagavond in de competitiewedstrijd van Ajax tegen Vitesse (2-2) opnieuw op het middenveld. De linkspoot werd vorig seizoen voornamelijk als centrumverdediger gebruikt door trainer Erik ten Hag, maar is voorlopig een linie vooruit geschoven. Blind voelt zich prettig op het middenveld, maar is wel toe aan duidelijkheid, erkent hij.

De verdediger annex middenvelder speelde gedurende zijn carrière al op tal van verschillende posities. Het voortdurende geschuif bevalt hem niet, heeft hij ook intern aangegeven "Voor mij maakt de positie niet uit, maar ik heb wel aangegeven dat ik niet de hele tijd wil wisselen van plek", zo vertelt Blind na afloop van het duel met Vitesse aan de NOS.

Lisandro Martínez en Perr Schuurs vormden tegen Vitesse het hart van de Ajax-defensie. Ten Hag krijgt daarnaast binnenkort ook nog de beschikking over zomeraanwinst Edson Álvarez, waardoor de sportieve toekomst van Blind misschien wel voorgoed op het middenveld ligt. "Ik ben de moeilijkste niet, maar het is fijn om in een rol te groeien. Ook ik moet vastigheden creëren en dat gaat niet op een dag", zegt de Oranje-international.

"Er worden soms dolletjes over gemaakt en het kan zo zijn dat je het hele middenveld straks kwijt bent", vervolgt Blind over het naderende vertrek van Lasse Schöne naar Genoa en het mogelijke vertrek van Donny van de Beek nar Real Madrid. Blind stelt dat Ajax wat tijd nodig heeft, door de vele mutaties deze zomer. "Maar het mag geen excuus zijn. Als we de kansen afmaken, winnen we hier gewoon. Vorig seizoen begonnen we ook met een gelijkspel en dat werd een prachtig seizoen", eindigt hij positief