Mea culpa Riechedly Bazoer na rode kaart: ‘Dat moet je niet doen’

Riechedly Bazoer groeide zaterdagavond binnen één helft van held tot schlemiel uit. De middenvelder zorgde voor de 2-1 tegen zijn voormalig werkgever Ajax, maar door een tweede gele kaart moest de ploeg van trainer Leonid Slutsky nog alle zeilen bijzetten om uiteindelijk een 2-2 gelijkspel voor eigen publiek over de streep te trekken.

“Die eerste kaart was al niet goed van mij. Ik vroeg om een gele kaart en dat moet je niet doen”, erkende Bazoer na afloop van het duel in GelreDome, in gesprek met FOX Sports. “Dan krijg je zelf een kaart. Bij de tweede kaart probeerde ik de bal te raken, maar ik ging er iets te hard in. Je kon er geel voor geven, ik snapte het ook direct. Het was terecht denk ik.”

Ondanks zijn rode kaart vertrouwt Bazoer erop dat hij dit seizoen belangrijk gaat zijn voor Vitesse. “Ik geloof in mijn kwaliteiten en ben blij dat ik in de basis stond en belangrijk kon zijn voor het team. Tegen Ajax is 2-2 een goed resultaat denk ik", stel de middenvelder. "Ik wil dit jaar nog belangrijker zijn voor het team, met goals en assists. Daar ga ik volledig voor.”

“Ja, ik wil ook vaker ballen afpakken. Het gaat de goede kant op, dat hoop ik vast te houden.” Slutsky was een tevreden trainer na het gelijkspel. “Dit is een geweldig resultaat voor ons", jubelde de trainer van Vitesse. "We hebben dit verdiend.” Slutsky nam Bazoer niet kwalijk dat hij vlak voor tijd zijn tweede gele kaart van de wedstrijd kreeg. “Dat was een emotioneel moment. Er waren veel tackles. Dit kon gebeuren.”