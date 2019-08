'Hij moet juist blij zijn dat hij kan leren van zo'n kampioen als Ronaldo'

Paulo Dybala lijkt Juventus na vier seizoenen te verlaten. De aanvaller mag naar verluidt uitkijken naar een nieuwe werkgever, waarbij Manchester United momenteel de belangrijkste gegadigde is om de creatieveling over te nemen middels een deal die Romelu Lukaku naar Turijn brengt. Jarenlang gold Dybala als de groeibriljant uit Argentinië die enigszins in de buurt kon komen van zijn meesterlijke landgenoot Lionel Messi. Veel fans van Juventus zijn dan ook verbaasd dat de 25-jarige schaduwspits nu mag vertrekken van de clubleiding.

Door Tim Siekman

Medio 2015 besloot Juventus flink in de buidel te tasten om Dybala over te nemen van Palermo. La Vecchia Signora betaalde vol overtuiging veertig miljoen euro, aangezien de aanvaller een grote toekomst werd voorspeld. Gonzalo Higuain zag flarden van Messi terug in Dybala, voormalig AC Milan-trainer Arrigo Sacchi tipte zijn oude werkgever in 2014 om het 'uitzonderlijke' talent te halen, terwijl Diego Maradona sprak over een 'fenomeen'. Stefano Sorrentino, voormalig keeper van Palermo, zag in 2017 veel rek in zijn voormalig ploeggenoot. "Hij wordt de beste. Hij heeft alles in huis om de Ballon d'Or te winnen. Als dat gebeurt, hoop ik dat hij mij uitnodigt voor het feestje", zei hij tegenover Mediaset.

La Joya, het juweel, groeide bij de Turijnse grootmacht uit tot een zeer belangrijke kracht. Dybala scoorde aan de lopende band en bezorgde zijn ploeg regelmatig in zijn eentje de drie punten. Met name in zijn eerste en derde seizoen vond de aanvaller vaak het net en speelde hij een cruciale rol in de gewonnen landstitels en bekers. De algemene opvatting is dan ook dat Juventus zonder de ingevingen en pure klasse van Dybala nimmer een dergelijke hegemonie in Italië in stand had kunnen houden de afgelopen jaren. Nu lonkt echter een breuk, waarbij Juventus zelfs bereid is de door menigeen minder hoog aangeslagen Lukaku in de armen te sluiten.

Renovatie na dreun van Ajax

Media in Italië analyseren met de kennis van nu dat de komst van Cristiano Ronaldo naar Juventus de eerste aanzet tot de aanstaande transfer van Dybala was. De topclub zette afgelopen zomer alles op alles om de wereldster over te nemen van Real Madrid en kwam uiteindelijk met 117 miljoen euro over de brug. Met de komst van Ronaldo was het wel zeker dat Juventus een ander systeem zou spelen, met een minder prominente rol voor Dybala. Waar de Argentijn in het seizoen 2017/18 nog goed was voor 22 doelpunten in 33 duels en zodoende na Ciro Immobile (29) en Mauro Icardi (28) topscorer van de Serie A was, bleef de teller afgelopen voetbaljaargang steken op slechts 5 treffers in 30 wedstrijden.

Claudio Marchisio zag zijn voormalig ploeggenoot spartelen. De momenteel clubloze middenvelder, tien jaar lang actief bij Juventus, zei in maart in gesprek met La Gazzetta dello Sport dat hij het jammer vond dat Dybala zo ver van het doel moest afspelen als hem speelminuten werd gegund door toenmalig trainer Massimiliano Allegri. Marchisio pleitte voor een rol waarbij Dybala dichter bij het doel kwam. "Juventus gaat daar dan van profiteren. Paulo heeft een aangeboren talent en ik vind het dan ook jammer dat hij zo ver van het doel af moet spelen. Ik kan me zijn eerste wedstrijd bij Juventus nog goed herinneren, dat was in de Supercoppa tegen Lazio. Ik zei dat als hij dicht bij de zestien zou blijven, dat hij zou scoren. En dat deed hij ook, hij schiet erg gemakkelijk", aldus de clubicoon.

Begin april leek alles nog koek en ei bij Juventus. Hoewel de club door Atalanta was uitgeschakeld in de Coppa Italia, ging men ongestoord richting het kampioenschap, terwijl na een comeback tegen Atlético Madrid ook de Champions League-winst mogelijk was. Toen kwam de dreun van Ajax. Waar Juventus in Amsterdam nog met 1-1 gelijkspeelde in de kwartfinale van het miljardenbal, moesten de pupillen van Allegri in het Allianz Stadium in de return met 1-2 het onderspit delven. Hevige kritiek op Juventus én Dybala volgde in de Italiaanse media. Achter de schermen werd hard gewerkt aan een grote schoonmaak, waarbij onder anderen Dybala het kind van de rekening zou gaan worden.

'Paulo is toe aan een nieuwe uitdaging'

De aanvaller was volgens de pers geen schim meer van de speler waar men in de voorbije seizoenen wél op kon rekenen als de nood aan de man was. Andrea Pirlo, voormalig smaakmaker van Juventus, was bijzonder kritisch. "Hij moet zowel in mentaal als fysiek opzicht stappen maken. Hij moet begrijpen dat de wedstrijden in de Champions League een ander niveau is", zei Pirlo bij Sky Italia. "Zijn marktwaarde is gekelderd, maar dat is niet de schuld van Juventus. Het is een psychologisch probleem bij hem. Hij heeft moeite na de komst van Ronaldo, maar hij moet juist blij zijn dat hij de kans krijgt om te leren van zo'n grote kampioen. Dybala moet leren dat hij speelt bij Juventus, niet bij een middelmatig ploegje."

Andrea Pirlo over Paulo Dybala: 'Hij moet zowel in mentaal als fysiek opzicht stappen maken'

In mei bevestigde broer annex zaakwaarnemer Gustavo dat Dybala dacht aan een transfer. "De kans is zeker aanwezig dat Paulo Juventus verlaat, laat daar geen misverstand over bestaan", zo stelde hij in gesprek met het Argentijnse radioprogramma Futbolemico. "Paulo is toe aan een nieuwe uitdaging. Ik kan niet zeggen wat zijn volgende club wordt, maar een transfer lijkt steeds dichterbij te komen. Hij is simpelweg niet gelukkig met de huidige situatie bij Juventus. De problemen waar Paulo tegenaan loopt, staan niet op zichzelf. Er zijn meer spelers die met de ziel onder hun arm rondlopen. Ik houd daarom ernstig rekening met een exodus deze zomer."

De zaakwaarnemer ontkende dat Ronaldo aan de basis stond van de twijfels bij Dybala. Van een verstoorde werkrelatie was dan ook geen sprake. "Cristiano is een geweldig persoon en hij (Dybala, red.) heeft dan ook nooit ruzie met hem gehad. De onderlinge band is uitstekend. Er zijn geen problemen met hem buiten het veld, wel op het veld. Want ze spelen allebei het liefst op dezelfde positie", aldus de belangenbehartiger, die vooral wees naar de tactische keuzes van de inmiddels vertrokken Allegri. Ook onder Maurizio Sarri zal Dybala naar verwachting genoegen moeten nemen met een bijrol, waardoor een memorabel huwelijk vol prijzen nu ten einde lijkt te lopen.