Ajax creëert ‘onvoorstelbaar veel kansen’: ‘Ze hebben nog nooit samengespeeld’

Ajax kwam zaterdagavond in de eerste competitiewedstrijden van het seizoen tegen Vitesse niet verder dan een 2-2 gelijkspel. De Amsterdammers kwamen tot tweemaal toe terug van een achterstand, maar liepen uiteindelijk toch averij op in Arnhem. Trainer Erik ten Hag baalt van het puntverlies, vooral omdat hij Ajax 'onvoorstelbaar veel kansen' had zien creëren.

Onder meer Kasper Dolberg miste in de slotfase een opgelegde kans, al wil Ten Hag na afloop niet naar individuen wijzen. "We hebben zoveel kansen gecreëerd... Maar als je daar zo weinig uithaalt, dan moet je iets anders doen", zo vertelt de oefenmeester van Ajax na afloop voor de camera van FOX Sports. "We hebben echt onvoorstelbaar veel kansen gecreëerd, maar het rendement is achtergebleven. Ik denk dat wij misschien wel vijftien kansen hebben gehad, maar dan moet je ze maken."

Ajax kende in Arnhem een valse start doordat Matus Bero al na een kwartier spelen voor de 1-0 tekende, maar Donny van de Beek bracht de stand nog voor het verstrijken van het eerste halfuur in evenwicht. Ajax was vervolgens overduidelijk de bovenliggende partij, maar liet zich vlak na rust verrassen door een doelpunt van Riechedly Bazoer. Na de gelijkmaker van Dusan Tadic een kwartier voor tijd én de rode kaart voor Bazoer in de absolute slotfase, had Ajax alle kansen om de wedstrijd alsnog in zijn voordeel te beslissen, maar de verlossende 2-3 bleef uit.

Ten Hag erkent dat de problematische voorbereiding van Ajax, zonder veel vaste waarden, van invloed is geweest op de manier waarop de Amsterdammers speelden tegen Vitesse. "Het is de eerste wedstrijd en wij weten welke problemen we hebben. We spelen letterlijk voor de eerste keer samen en dan zie je afstemmingsproblemen. Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez hebben nog nooit samengespeeld", geeft de coach als voorbeeld. "Dan zie je wat probleempjes. Dat is niet onlogisch."