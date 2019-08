‘Hoeveel geld Ajax ook heeft, ze kunnen die kwaliteiten niet vervangen'

Ajax begon het Eredivisie-seizoen zaterdagavond met puntverlies tegen Vitesse. In Arnhem eindigde het treffen in een 2-2 gelijkspel, door doelpunten van Matús Bero, Donny van de Beek, Riechedly Bazoer en Dusan Tadic. Marco van Basten denkt dat de stroeve competitiestart te verklaren is door het feit dat de selectie van Ajax pas net weer compleet is.

“Ik denk dat het heel lastig voor een trainer is om op deze manier weer te beginnen”, zegt Van Basten bij FOX Sports. David Neres keerde afgelopen week pas terug van vakantie, terwijl ook Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui en André Onana een behoorlijk deel van de voorbereiding moesten missen. “Er zaten spelers bij de Copa América, de Afrika Cup en de Nations League. Je hebt zelf een lang seizoen gedraaid en begint weer opnieuw, met zes, acht of twaalf man. Het is een beetje bij elkaar geraapt, nog geen geheel. Het is heel rommelig.”

“Dat zijn vervelende dingen voor het vormen van een team. Je begint het liefst met z'n allen tegelijk, dan ben je mentaal en fysiek op hetzelfde niveau”, vervolgt de oud-aanvaller. Arnold Bruggink denkt dat het sowieso lastig om de vertrokken Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong te vervangen. “Hoeveel geld Ajax ook heeft, ze kunnen de exceptionele kwaliteiten van De Ligt en De Jong niet in andere spelers direct vervangen. Dat zal een team moeten opvangen en dat lijkt me een ingewikkelde puzzel.”

In het duel tussen Vitesse en Ajax was er een hoofdrol weggelegd voor Bazoer, die een doelpunt voor zijn rekening nam én kort voor tijd van het veld gestuurd werd met zijn tweede gele kaart. “Ik keek er naar uit om Bazoer aan het werk te zien. Een ex-Ajacied natuurlijk, dus dan is hij extra gemotiveerd”, stelt Van Basten, die het doelpunt van Bazoer analyseert. “Je ziet dat hij tussen een aantal spelers wegdraait, ze staan allemaal een beetje te kijken. Vanaf die positie mag het niet zo zijn dat hij vrij kan schieten.”