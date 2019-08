Man United weet zonder Pogba en Lukaku te winnen na strafschoppen

Manchester United heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor de seizoensouverture van volgende week in de Premier League tegen Chelsea weten te winnen na strafschoppen. Het elftal van manager Ole Gunnar Solskjaer speelde zaterdagavond in het Principality Stadium in Cardiff in de reguliere speeltijd met 2-2 gelijk tegen AC Milan, dat over drie weken pas begint aan het nieuwe Serie A-seizoen. De strafschoppenserie die volgde werd vervolgens wel gewonnen door United. Paul Pogba ontbrak vanwege een rugblessure bij United, terwijl ook de waarschijnlijk vertrekkende Romelu Lukaku niet in actie kwam.

Milan had een optisch overwicht in de openingsfase, maar het was United dat na een klein kwartier voetballen de leiding nam via Marcus Rashford. De jonge spits werd aan de linkerkant van het veld bereikt door Nemanja Matic, waarna hij naar binnen trok en vanbinnen het strafschopgebied de verre hoek vond: 1-0. Rashford was sowieso de gevaarlijkste man in de openingsfase, want vlak voor zijn doelpunt had hij al met een fraaie poging Gianluigi Donnarumma tot een redding gedwongen.

De relatief vroege achterstand veroorzaakte echter geen paniek bij Milan. Het elftal van nieuwbakken trainer Marco Giampaolo pakte de draad vrijwel onmiddellijk op en wist de stand nog voor het verstrijken van het eerste halfuur gelijk te trekken. Matic ging in de fout in de opbouw, waarna Suso met een fraai schot van afstand David de Gea verschalkte: 1-1. Milan kreeg vervolgens kansen om nog voor rust op voorsprong te komen, maar Krzysztof Piatek stuitte tot tweemaal toe op De Gea.

Na een uur spelen wist Milan alsnog op voorsprong te komen. Uitblinker Suso had vanaf de linkerkant een voorzet in huis, waarna de bal via het hoofd van Samuel Castillejo en verdediger van United in het doel plofte: 1-2. Kort erna had André Silva de wedstrijd in het slot kunnen gooien, maar diens kopbal scheerde voorbij het doel van De Gea. Dat bleek een dure misser voor Milan, want achttien minuten voor tijd hielp Jesse Lingard United met een schot in de verre hoek alsnog aan een remise. De strafschoppenserie die volgde was niets meer dan een bonus.