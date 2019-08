FC Groningen slaat in slotfase toe en zegeviert in Hondsrugderby

FC Groningen heeft voor het eerst sinds augustus 2014 de eerste competitiewedstrijd van een Eredivisie-seizoen gewonnen. Vijf jaar na de 2-3 zege bij Go Ahead Eagles was het team van Danny Buijs met minimaal verschil te sterk voor FC Emmen: 0-1. Een later treffer van Ajdin Hrustic gaf de doorslag op De Oude Meerdijk.

Het begin van het duel was nog aardig, maar de teams van Buijs en Lukkien slaagden er niet in om grote kansen te creëeren en de eerste helft was dan ook teleurstellend. Een kopbal van Kaj Sierhuis ging over en ook een inzet van Michael Chacón miste precisie. Laatstgenoemde mocht niet klagen dat hij na een kwartier spelen slechts geel kreeg. Een schopje van achteren op de veel snellere Gabriel Gudmundsson werd niet met rood bestraft.

Halverwege de eerste helft nam FC Emmen het initiatief, al was er van echt grote kansen geen sprake. FC Groningen was tegelijkertijd zoekende, had weinig te duchten van de Emmenaren en kon zelf ook niets uitrichten. Voor Gudmundsson zat het duel er na de eerste helft op. De Zweedse nieuwkomer had te veel last van zijn schouder na de charge van Chacón en werd in de rust vervangen door Charlison Benschop.

Hoewel het duel na rust niet onaardig was, zagen de toeschouwers hoe het spel zich vooral op het middenveld afspeelde en de teams niet voor gevaar konden zorgen. Na een dik uur spelen had FC Groningen enigszins uitzicht op een openingsgoal. Na een combinatie met Benschop kwam Doan schuin voor het doel oog in oog met Dennis Telgenkamp. De doelman van FC Emmen keerde echter de inzet van de Japanner.

Het antwoord van FC Emmen volgde niet veel later. Sergio Padt moest gestrekt gaan om een lage inzet van Filip Ugrinic uit de hoek te halen. De grootste kans was toch voor Nikolai Laursen: na een goede lange bal van Chacón mikte de Deen de bal op het uitgestoken been van Padt. Een dure misser, daar FC Groningen in de slotfase toesloeg. Na een heerlijke bal van Ramon Pascal Lundqvist wipte Hrustic het leer over Telgenkamp heen en werkte hij de bal in het lege doel: 0-1.