Ajax opent Eredivisie-seizoen met puntverlies in Arnhem

Ajax is er voor het derde jaar op rij niet in geslaagd om de eerste Eredivisie-wedstrijd van het seizoen winnend af te sluiten. De Amsterdammers bleven op bezoek bij Vitesse steken op een 2-2 gelijkspel, na tweemaal op achterstand te hebben gestaan. Ex-Ajacied Riechedly Bazoer vertolkte een hoofdrol in het treffen, door een doelpunt voor zijn rekening te nemen en vlak voor het einde weggestuurd te worden met een rode kaart.

Erik ten Hag had ten opzichte van het 2-0 gewonnen duel om de Johan Cruijff Schaal met PSV twee wijzigingen doorgevoerd: Nicolás Tagliafico keerde terug in de basiself ten koste van Sergiño Dest, terwijl Hakim Ziyech de plaats van Quincy Promes overnam. Lasse Schöne, de laatste dagen hevig gelinkt aan een transfer naar Genoa, zat nog ‘gewoon’ bij de wedstrijdselectie en begon in Arnhem op de reservebank. De eerste mogelijkheid in GelreDome was voor Donny van de Beek, die nadrukkelijk in beeld zou zijn bij Real Madrid. Vitesse-doelman Remko Pasveer keerde de inzet van de middenvelder met zijn voeten.

Na dertien minuten spelen viel de openingstreffer enigszins verrassend aan de andere zijde. Vyacheslav Karavaev behield het overzicht en bediende Matús Bero, die de bal via het been van Perr Schuurs achter André Onana wist te werken. Na de 1-0 voerde Ajax langzaam maar zeker de druk op in de zoektocht naar de gelijkmaker. Pasveer keerde een inzet van Van de Beek, terwijl Daley Blind de lat raakte. Met exact dertig minuten op de klok slaagde Ajax er vervolgens wel in om de stand gelijk te trekken.

Ziyech kwam vrij in het strafschopgebied en trok de bal terug naar Van de Beek, die ter hoogte van de strafschopstip klaar stond om de gelijkmaker achter Pasveer te schieten. De middenvelder had Ajax voor rust nog op voorsprong kunnen zetten. Na defensief geklungel kwam Ziyech opnieuw vrij aan de linkerkant van het strafschopgebied. Zijn voorzet vond het hoofd van Van de Beek, maar zijn kopbal ging over. Na rust was de eerste mogelijkheid voor Vitesse, toen Bryan Linssen vrij opdook op de rand van het strafschopgebied van Ajax. De aanvaller kreeg de bal echter niet in de controle, waardoor Tagliafico het gevaar kon verijdelen.

Kort daarna was het wel voor de tweede keer raak voor Vitesse. Bazoer kreeg de ruimte om weg te draaien en het strafschopgebied in te dribbelen, waar hij doeltreffend wist uit te halen: 2-1. Direct na de tweede Vitesse-treffer kreeg Ajax een levensgrote kans om de score recht te trekken. Ziyech stuitte van dichtbij op de voeten van Pasveer, waarna de bal voor de voeten van Razvan Marin viel. De Roemeense middenvelder schoot voor open doel hoog over. Ajax moest tot een kwartier voor tijd geduld hebben voordat een achterstand voor de tweede keer weggepoetst kon worden.

Van de Beek bediende Tadic, die op de rand van buitenspel de bal ontving, kon controleren en kiezelhard raak schoot. Kasper Dolberg liet vervolgens tien minuten voor tijd een grote kans op de 2-3 liggen. Met het inbrengen van Promes en David Neres hoopte Ten Hag zijn ploeg in de slotfase te voorzien van aanvallende impulsen. In de laatste minuten kwam Ajax nog tegen tien man te staan, doordat Bazoer zijn tweede gele kaart ontving van scheidsrechter Bas Nijhuis na een wilde sliding. Vitesse hield echter stand en sleepte een 2-2 stand over de streep.