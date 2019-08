Van Bommel zet Lozano op de bank en geeft Bergwijn nieuwe rol

Gastón Pereiro keert zaterdagavond voor de uitwedstrijd tegen FC Twente terug in de basis van PSV. De Uruguayaanse middenvelder gaat zodoende zijn eerste minuten dit seizoen maken, want hij ontbrak eerder in de Johan Cruijff-Schaal wedstrijd tegen Ajax en het tweeluik met FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League. Trainer Mark van Bommel heeft Hirving Lozano op de bank gezet. Steven Bergwijn speelt daardoor weer op de flank.

Van Bommel maakte dit seizoen nog geen gebruik van de diensten van Pereiro, die lange tijd op weg leek naar Spartak Moskou. Een transfer naar Rusland ketste echter af, waardoor de middenvelder voorlopig nog altijd speler van PSV is én zaterdag in de basis kan beginnen tegen Twente. Pereiro gaat op de nummer tien-positie spelen en lost Bergwijn daarmee af in die rol.

Bergwijn werd de afgelopen wedstrijden door Van Bommel gebruikt in een aanvallende rol op het middenveld, maar keert in de Grolsch Veste terug op zijn gebruikelijke positie aan de buitenkant. Bruma behoudt zijn basisplaats, net als Donyell Malen. Lozano zit op de reservebank, net als onder anderen Toni Lato, Timo Baumgartl en Derrick Luckassen. Laatstgenoemde lijkt geslachtofferd na zijn zwakke optreden midweeks tegen FC Basel (2-1 nederlaag) en wordt centraal achterin vervangen door Trent Sainsbury.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries Sainsbury Viergever Sadílek; Rosario Pereiro Gutiérrez; Bergwijn Malen Bruma