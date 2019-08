Sao Paulo verrast wéér en haalt na Daniel Alves ook icoon Atlético Madrid

Juanfran gaat in de herfst van zijn loopbaan in Brazilië aan de slag. Sao Paulo maakt zaterdag via de officiële kanalen de komst van de 34-jarige rechterverdediger bekend, tot eind 2020. De ervaren Spanjaard zat zonder club, na zijn transfervrije vertrek bij Atlético Madrid. Sao Paulo kondigde vrijdag al de komst van de eveneens transfervrije Daniel Alves aan.

Juanfran maakte in januari 2011 voor vier miljoen euro de overstap van Espanyol naar Atlético, de club waar hij uiteindelijk 355 officiële duels zou spelen. In dienst van los Colchoneros won de voormalige rechtsbuiten liefst zeven hoofdprijzen en stapte hij in twee Champions League-finales als verliezer van het veld.

Juanfran maakte in mei 2012 zijn debuut als Spaans international en maakte in de zomer deel uit van de selectie die in Polen en Oekraïne het EK veroverde. Hij deed ook mee aan het WK van 2014 en het EK van 2016. De teller is uiteindelijk op 22 A-interlands blijven steken.

Sao Paulo eindigde vorig seizoen op een vijfde plaats in de competitie. Dat is dezelfde positie die het team van trainer Carlos Miguel Aidar nu ook inneemt, na twaalf speeldagen. De achterstand op koploper Santos bedraagt zeven punten. Bij Sao Paulo staan ook bekende namen als Alexandre Pato, Jucilei, Bruno Peres en Hernandes op de loonlijst.