Lasse Schöne verlaat Ajax na zeven jaar voor Italiaans avontuur

Lasse Schöne verruilt Ajax voor Genoa, zo maken beide clubs via de officiële kanalen bekend. De 33-jarige middenvelder zet bij de nummer zeventien van het vorige Serie A-seizoen zijn handtekening onder een tweejarig contract, met een optie voor nog een seizoen. Het betekent dat er na zeven jaar een einde komt aan het huwelijk tussen Schöne en Ajax, dat naar verluidt anderhalf miljoen euro overhoudt aan de Deen.

Ajax nam Schöne in de zomer van 2012 transfervrij over van NEC. De 45-voudig Deens international kwam in dienst van de Amsterdammers uiteindelijk tot 286 officiële wedstrijden, waarmee hij voorlopig de buitenlander met de meeste officiële wedstrijden voor Ajax 1 is. Schöne, die 64 keer scoorde en 52 assists leverde namens de regerend kampioen van Nederland, won met Ajax drie landstitels, een TOTO KNVB Beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal.

Het contract van Schöne bij Ajax liep nog een jaar door en Genoa heeft volgens verschillende media anderhalf miljoen neergeteld om die verbintenis af te kopen. De middenvelder gaat in Italië naar verluidt een jaarsalaris van 1,8 miljoen opstrijken. Volgens De Telegraaf had Schöne ook voor een lucratiever contract in Qatar kunnen kiezen, maar de krant stelt dat hij 'de zandbak' niet zag zitten voor zichzelf en zijn kinderen. Italië is het land van de mode en na zijn actieve carrière zou Schöne graag werkzaam zijn in die branche, zo klonk het.

Genoa ontsnapte vorig seizoen op het nippertje aan degradatie uit de Serie A. Met Aurelio Andreazzoli arriveerde er deze zomer een nieuwe trainer bij il Grifone. Voor Genoa begint de competitie op 25 augustus, met een uitwedstrijd tegen AS Roma. Een week eerder staat de eerste officiële wedstrijd op het programma in de Coppa Italia, al is de tegenstander in de derde ronde van het bekertoernooi nog niet bekend.