OGC Nice eindigt rampweek met 14 tegengoals na vernedering door Wolfsburg

VfL Wolfsburg heeft een overweldigende generale repetitie achter de rug voor de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen, op 12 augustus in DFB Pokal tegen Hallescher FC. De Duitse werkgever van onder meer Jeffrey Bruma en Wout Weghorst won zaterdagmiddag in een vriendschappelijke wedstrijd met bizarre cijfers van OGC Nice: 8-1.

Wolfsburg en Nice oefenden zaterdag in totaal 120 minuten tegen elkaar, verdeeld over tweemaal één uur. Na het eerste uur leidde Wolfsburg nog 'slechts' met 2-1, door doelpunten van Felix Klaus en Weghorst. De Nederlandse aanvaller tekende na precies een halfuur voetballen voor de 2-1, nadat Bonfim Dante nog voor de gelijkmaker had gezorgd namens Nice.

Bruma betrad voor het tweede gedeelte van de wedstrijd het veld en bepaalde in de 117ste minuut de eindstand. Tussendoor hadden Yannick Gerhardt (tweemaal), Josip Brekalo, Felix Uduokhai en Renato Steffen gescoord voor die Wölfe. Eerder deze voorbereiding won Wolfsburg in Eindhoven al met 0-2 van PSV.

Bij Nice is het inmiddels alarmfase één. Het team van trainer Patrick Vieira begint de Franse competitie volgende week al met een thuiswedstrijd tegen Amiens, maar heeft de juiste vorm nog zeker niet te pakken. De vorige oefenwedstrijd werd afgelopen dinsdag bijvoorbeeld al met 6-1 verloren van het Engelse Burnley.