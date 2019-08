PSG vervolgt ongelooflijke serie en schrijft dankzij Di María geschiedenis

Voor liefst de achtste keer op rij heeft Paris Saint-Germain de Trophée des Champions op zijn naam geschreven. De regerend landskampioen nam het zaterdag in het Chinese Shenzhen op tegen Stade Rennes, de club die in de bekerfinale na strafschoppen te sterk bleek. Het leek opnieuw op een penaltyserie uit te lopen, maar Ángel Di María bepaalde anders met een prachtige vrije trap. PSG heeft de Supercup nu negen keer gewonnen en is daarmee alleen recordhouder; Olympique Lyon staat op acht.

Met aanwinsten Abdou Diallo, Ander Herrera en Pablo Sarabia, maar ook met bekende namen als Kylian Mbappé, Edinson Cavani en Marco Verratti, begon PSG aan de wedstrijd in China. Neymar ontbrak door een schorsing die hij overhield aan vorig seizoen. De ploeg van Thomas Tuchel domineerde het veldspel in de eerste helft en vuurde veel meer doelpogingen af, maar keek bij rust wel aan tegen een 0-1 achterstand. In de dertiende minuut benutte Rennes zijn enige kans van het eerste bedrijf. Na een scherpe voorzet vanaf de rechterflank van Benjamin Bourigeaud dook Adrien Hunou op achter verdediger Thilo Kehrer, om vervolgens doelman Alphonse Aréola van dichtbij te verschalken.

PSG had echter reden tot klagen. Hunou bleek buitenspel te staan toen hij werd aangespeeld, maar er was geen VAR bij de wedstrijd en het doelpunt werd toegekend. Tot overmaat van ramp had Kehrer een minuut voor de 0-1 zelf de lat getroffen met een kopbal na een voorzet van Sarabia. In het restant van de eerste helft was PSG duidelijk de bovenliggende partij, maar de grootmacht had moeite om uitgespeelde kansen te creëren. Zodoende bleef Rennes overeind tot de rust. In de tweede helft bleef PSG echter dominant en wist het de wedstrijd alsnog naar zich toe te trekken.

Twaalf minuten na de onderbreking kwam de gelijkmaker van Kylian Mbappé. De aanvaller werd vlak voor het doel bereikt door Sarabia en maakte oog in oog met doelman Tomás Koubek geen fout. De inspiratie die aanvankelijk ontbrak, was vervolgens zichtbaar bij PSG. Koubek werd door Mbappé en Di María gedwongen tot een ingreep, alvorens een vrije trap van de Argentijn de keeper te machtig was. Di María, in de rust ingevallen, plaatste de bal prachtig in de bovenhoek. Koubek stond als aan de grond genageld. PSG voorkwam daarmee een penaltyserie en won de trofee voor de achtste keer op rij en voor de negende keer in de clubhistorie.