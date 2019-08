Manchester United walgt van zaakwaarnemer Dybala

CSKA Moskou is voorlopig niet van plan om mee te werken aan een vertrek van Fedor Chalov naar Crystal Palace. Een bod van omgerekend 15,3 miljoen euro van de Premier League-club is door de Russen afgewezen. (Sky Sports)

AS Monaco verlangt een bedrag tussen de 25 en 30 miljoen euro voor Rony Lopes. De club kan biedingen rustig afwachten, want Sevilla, Valencia, Newcastle United, Everton en West Ham United hebben interesse. (L'Équipe)

Gesprekken tussen Manchester City en Juventus over een ruil tussen João Cancelo en Danilo worden dit weekend hervat. Danilo hoopt per jaar wel meer te gaan verdienen in Italië dan de drie miljoen euro die Juventus nu biedt. (La Gazzetta dello Sport)