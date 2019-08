‘Barcelona sluit akkoord: Junior Firpo wordt de stand-in van Jordi Alba’

Barcelona lijkt de zesde zomeraankoop binnen te hebben. Volgens Catalunya Ràdio heeft de club een akkoord bereikt met Real Betis over de komst van Junior Firpo. De verdediger maakt voor 'minder dan 25 miljoen euro' de overstap naar het Camp Nou, mits hij een persoonlijk akkoord bereikt met Barcelona. De transfer zou dit weekend nog kunnen worden afgerond.

Firpo stond al enige tijd bovenaan de verlanglijst van Barcelona, dat een nieuwe linksback zocht om Jordi Alba op termijn op te volgen. De 22-jarige Spanjaard leek echter een te dure optie, daar hij een afkoopsom van zestig miljoen euro in zijn contract had staan. Matteo Darmian van Manchester United en Philipp Max van FC Augsburg werden al genoemd als alternatieven. De komst van David Alaba van Bayern München leek onrealistisch.

Barcelona bleef onderhandelen met Real Betis, ook nadat een bod van achttien miljoen euro plus vijf miljoen aan variabelen werd afgewezen. Real Betis leek de hakken in het zand te zetten in een poging om minstens 25 miljoen euro aan de deal over te houden. Uiteindelijk lijkt de transfersom dus toch lager uitgevallen. Firpo had een contract tot de zomer van 2023 in het Benito Villamarín en wordt na Marc Cucurella, Emerson, Neto, Frenkie de Jong en Antoine Griezmann de zesde zomeraankoop.

De viervoudig international van Spanje Onder-21 brak in de eerste maanden van 2018 door bij Real Betis. Hij promoveerde vanuit het beloftenteam en maakte op 12 februari 2018 zijn debuut in LaLiga. Firpo werd de eerste speler ooit in de competitie die is geboren in de Dominicaanse Republiek. In totaal staat de teller op 38 competitieduels voor Real Betis, waarvan 24 in het afgelopen seizoen.