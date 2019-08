Brighton trekt 21,8 miljoen euro uit en laat ruimte voor speculatie

Adam Webster mag zich een van de duurste aankopen aller tijden noemen van Brighton & Hove Albion. The Seagulls maken zaterdagmiddag wereldkundig dat de centrumverdediger per direct overkomt van Championship-club Bristol City en een vierjarig contract gaat ondertekenen. Volgens Sky Sports is een bedrag van omgerekend 21,8 miljoen euro gemoeid met de transfer.

De overstap van Webster hing al enkele dagen in de lucht. Nadat beide clubs elkaar hadden gevonden in een transfersom, moest Webster alleen zelf nog een akkoord bereiken met zijn nieuwe club. Dat is inmiddels gelukt en ook de medische keuring heeft geen problemen aan het licht gebracht. Webster is de duurste speler ooit uit de Championship en volgens sommige berichten zelfs de duurste aankoop ooit van Brighton.

Brighton doet echter geen uitspraken over de transfersom en spreekt niet over een recordbedrag voor de 24-jarige mandekker. Toen Jürgen Locadia en Alireza Jahanbakhsh in respectievelijk de winter en zomer van 2018 werden binnengehaald, maakte de club in het persbericht wel trots bekend dat het clubrecord was gebroken. Het lijkt er daarom op dat Webster niet de duurste aankoop uit de clubhistorie is.

Volgens Sky Sports werd voor Jahanbakhsh een bedrag van circa 18,6 miljoen euro betaald, maar Nederlandse media repten destijds over 25 miljoen euro. Webster, vorig seizoen goed voor 44 competitiewedstrijden namens Bristol City, is na Matt Clarke (overgenomen van Portsmouth) en Leandro Trossard (Racing Genk) de derde zomeraankoop van Brighton. Clarke kostte circa 3,7 miljoen euro; voor Trossard werd 20 miljoen euro betaald.